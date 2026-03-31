Portos de Galicia reordena el tráfico en el acceso al puerto de Barallobre, en Fene, por daños estructurales tras los temporales

Portos de Galicia, en colaboración con el Concello de Fene y la Policía Local, instalará a partir de este miércoles, 1 de abril, una nueva señalización para reordenar temporalmente el tránsito en el acceso al puerto de Barallobre, tras detectarse problemas estructurales en un tramo del borde marítimo situado bajo el vial de acceso a la lonja.

Las deficiencias fueron localizadas durante una inspección realizada a las infraestructuras portuarias después del tren de borrascas de este invierno.

Ante esta situación, y con el objetivo de minimizar riesgos, el ente público y el ayuntamiento han consensuado cerrar al tráfico rodado un tramo del carril de salida desde la lonja, reordenando la circulación en ambos sentidos por el carril contrario. Asimismo, se ha prohibido temporalmente el tránsito peatonal en la acera de dicho tramo.

Una vez establecidas estas restricciones y la señalización como medidas urgentes, Portos de Galicia trabaja en paralelo en la tramitación de las obras de reparación del cantil, que ha registrado una pérdida de material en su base debido a los efectos del mar, agravados por los temporales