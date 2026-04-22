El portaaviones ‘Juan Carlos I’ fondeó en la ría de Ferrol para desembarcar a alumnos en prácticas

El buque durante la entrada en la mañana de este lunes entre castillos

El portaaviones de la Armada Española ‘Juan Carlos I’ ha permanecido durante la mañana de este martes, 21 de abril, varios minutos en la ría de Ferrol con el objetivo de desembarcar a un grupo de alumnos y profesores de las escuelas de especialidades de la Armada situadas en la ciudad.

Sobre las 9:00 horas, el buque entró entre castillos y fondeó en medio de la ría para proceder al desembarco de los estudiantes y docentes pertenecientes a la Escuela de Especialidades de la Armada (ESENGRA) y al centro ‘Antonio de Escaño’. Los alumnos habían permanecido a bordo en labores de aprendizaje.

Una vez completado el desembarco, pasadas las 10:30 horas de la mañana, el ‘Juan Carlos I’ se hizo de nuevo a la mar para continuar con su programa de actividades.

El portaaviones procedía de Santander, en el marco de un crucero de resistencia iniciado el pasado 13 de abril desde la Base Naval de Rota. Esta navegación está destinada a comprobar el funcionamiento de sus sistemas tras las recientes obras de carenado realizadas durante su última varada en los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz.

Hace unos días, los alumnos de las dos escuelas ferrolanas subieron a bordo en Pontevedra.

El LHD ‘Juan Carlos I’ es un buque portaeronaves y de asalto anfibio de la Armada Española, construido precisamente en el astillero de Navantia Ferrol.