Pontedeume acogerá el rodaje de una nueva película de Vaca Films, productora de ‘Celda 211’ y ‘Clanes’

El Concello de Pontedeume ha confirmado oficialmente que la villa será escenario del rodaje de una nueva largometraje de Vaca Films, la reconocida productora coruñesa responsable de éxitos como Celda 211, El Niño y la reciente serie Clanes, en colaboración con Federation Entertainment.

La grabación, que se desarrollará durante varias jornadas a partir del próximo mes de abril, supondrá la presencia en la localidad de un amplio equipo técnico y artístico. Esta actividad implicará cortes puntuales de tráfico, reservas de espacios públicos y el vaciado temporal de vehículos en algunas rúas, siempre por necesidades técnicas de la producción.

Desde el Ayuntamiento se irán facilitando en las próximas semanas más detalles sobre las localizaciones exactas y las fechas concretas de rodaje, con el objetivo de minimizar las molestias y compatibilizar la grabación con la vida cotidiana en el municipio.

Vaca Films, fundada en A Coruña en 2003, es una de las productoras más destacadas del panorama audiovisual español, con presencia internacional. El Concello ha querido agradecer de antemano la colaboración vecinal y ha subrayado “la importancia de estas iniciativas para la promoción del territorio y el impulso del sector audiovisual en Galicia”.