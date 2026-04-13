COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

La Politécnica de Ferrol reúne a más de 140 estudiantes en una Olimpiada de Robótica con duelos de sumo y laberintos

Estudiantes de Secundaria de A Coruña y Lugo compiten este viernes en el pabellón de Esteiro y el Campus Industrial en tres exigentes pruebas: sigue-líneas con obstáculos, el reto del "barrendero" y un combate de sumo robótico

El profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Esteban Jove, coordinando un campeonato

UDC

Foto de archivo de varios participantes en un campeonato

Javier García

Ferrol - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Más de 140 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) procedentes de las provincias de A Coruña y Lugo participarán este viernes, 17 de abril, en la V Olimpiada de Robótica, organizada por la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF). La competición se desarrollará entre las 09:30 y las 14:00 horas, con las pruebas en el Pabellón Municipal de Esteiro y la posterior entrega de premios en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.

El torneo contará con representación de siete centros educativos: IES Saturnino Montojo, IES Ricardo Carvalho Calero y Colexio Tirso de Molina (Ferrol); IES As Telleiras (Narón); IES Fin do Camiño (Fisterra); CPR Fonteboa (Coristanco); e IES Perdouro (Burela).

Los participantes, divididos en 33 equipos8 en la Categoría Promesas (1º y 2º de ESO) y 25 en la Categoría Elite (3º y 4º de ESO)—, deberán demostrar su destreza en programación e ingeniería superando tres desafíos técnicos.

El primer reto consiste en una prueba de sigue-líneas con obstáculos, donde el robot autónomo deberá ceñirse a un trazado impreso y esquivar las barreras físicas que encuentre a su paso.

La segunda prueba, denominada "barrendero", emula el funcionamiento de aspiradoras o cortacéspedes inteligentes; los estudiantes deberán implementar algoritmos para que su máquina barra o desplace todos los objetos situados sobre el tablero de juego.

Como colofón, la competición albergará una prueba de sumo, un cara a cara entre robots en el que el objetivo es expulsar al oponente fuera del área de combate.

La organización entregará un total de 12 premios, dos por cada reto y categoría. Además, se otorgarán dos galardones especiales a los equipos que acumulen la mayor puntuación global en las tres pruebas, uno para la Categoría Promesas y otro para la Elite.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking