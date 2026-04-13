La Politécnica de Ferrol reúne a más de 140 estudiantes en una Olimpiada de Robótica con duelos de sumo y laberintos

Más de 140 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) procedentes de las provincias de A Coruña y Lugo participarán este viernes, 17 de abril, en la V Olimpiada de Robótica, organizada por la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF). La competición se desarrollará entre las 09:30 y las 14:00 horas, con las pruebas en el Pabellón Municipal de Esteiro y la posterior entrega de premios en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol.

El torneo contará con representación de siete centros educativos: IES Saturnino Montojo, IES Ricardo Carvalho Calero y Colexio Tirso de Molina (Ferrol); IES As Telleiras (Narón); IES Fin do Camiño (Fisterra); CPR Fonteboa (Coristanco); e IES Perdouro (Burela).

Los participantes, divididos en 33 equipos —8 en la Categoría Promesas (1º y 2º de ESO) y 25 en la Categoría Elite (3º y 4º de ESO)—, deberán demostrar su destreza en programación e ingeniería superando tres desafíos técnicos.

El primer reto consiste en una prueba de sigue-líneas con obstáculos, donde el robot autónomo deberá ceñirse a un trazado impreso y esquivar las barreras físicas que encuentre a su paso.

La segunda prueba, denominada "barrendero", emula el funcionamiento de aspiradoras o cortacéspedes inteligentes; los estudiantes deberán implementar algoritmos para que su máquina barra o desplace todos los objetos situados sobre el tablero de juego.

Como colofón, la competición albergará una prueba de sumo, un cara a cara entre robots en el que el objetivo es expulsar al oponente fuera del área de combate.

La organización entregará un total de 12 premios, dos por cada reto y categoría. Además, se otorgarán dos galardones especiales a los equipos que acumulen la mayor puntuación global en las tres pruebas, uno para la Categoría Promesas y otro para la Elite.