La Policía Nacional alerta del repunte en Galicia de ciberestafas a empresas por suplantación de identidad de directivos y proveedores

La Jefatura Superior de Policía de Galicia ha emitido este sábado una alerta ante el preocupante repunte de ciberestafas dirigidas al tejido empresarial de la comunidad mediante sofisticadas técnicas de suplantación de identidad.

Según la nota de prensa difundida por la Dirección General de la Policía, los ataques, que afectan tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas, se están centrando en el desvío de fondos a través de la manipulación de procesos administrativos cotidianos como el pago de nóminas y facturas a proveedores.

El principal foco de preocupación para los agentes es el incremento del fraude conocido como Business Email Compromise (BEC). En esta modalidad, los ciberdelincuentes logran acceder o suplantar visualmente las cuentas de correo electrónico corporativas para intervenir en dos áreas críticas. Por un lado, se ha detectado un aumento en el desvío de nóminas, donde el estafador se hace pasar por un empleado ante el departamento de Recursos Humanos para solicitar un cambio urgente de cuenta bancaria, desviando así el salario del trabajador legítimo.

Por otro lado, se mantiene la amenaza del fraude a proveedores, que es la vía que está generando mayores pérdidas económicas en las últimas semanas en Galicia. Los atacantes interceptan facturas reales y las reenvían modificando los datos bancarios del beneficiario, logrando que los pagos de la empresa terminen en cuentas controladas por la organización criminal. "Cada una de estas estafas supone la pérdida de miles de euros", advierte el comunicado policial.

Nueva variante: La estafa del falso repartidor

Además de las clásicas estafas de suplantación de altos directivos (CEO), la Policía Nacional ha identificado en Galicia una nueva modalidad que combina ingeniería social con la presión de la inmediatez. Se trata de la "estafa del repartidor de mercancía".

En este caso, el empleado de una empresa recibe una llamada o un correo electrónico falso de una supuesta empresa de mensajería o proveedor, alegando que un paquete urgente o mercancía vital está bloqueada por un impago. Los estafadores, utilizando técnicas de manipulación, afirman que el jefe o superior jerárquico ya está al corriente y ha autorizado un pago inmediato para solucionar el problema. El objetivo es que el trabajador, presionado por la urgencia, realice una transferencia o adquiera tarjetas de prepago, cuyos códigos serán posteriormente vaciados por los delincuentes.

Medidas de prevención

Ante esta oleada de ataques, las autoridades instan a empresas y trabajadores a reforzar los protocolos de verificación. La Policía Nacional insiste en la necesidad de validar siempre cualquier cambio en datos bancarios a través de un canal secundario, como una llamada telefónica a un número de contacto previamente conocido y no al facilitado en el correo sospechoso.

Asimismo, se recomienda examinar con lupa los dominios de correo electrónico del remitente (donde un solo carácter cambiado puede marcar la diferencia) y establecer protocolos de autorización con doble firma para transferencias de alta cuantía. Finalmente, se apela a la "cultura de la sospecha" ante mensajes que exigen urgencia extrema o confidencialidad inusual.