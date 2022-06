La Policía Nacional alerta en Ferrol de estafas en nombre de operadoras eléctricas

La Policía Nacional advierte de una modalidad delictiva que vuelve a repuntar en Ferrol, consistente en que la víctima recibe, aparentemente, de su empresa suministradora de energía, una comunicación informando que se ha producido un error en la facturación.

En la comunicación se informa que para proceder a la solución del problema de facturación o de tipo técnico han de facilitar: o bien conectándose a un enlace proporcionado por los estafadores o por cualquier otro medio, datos como nombre, DNI y sobre todo datos de alguna tarjeta de crédito o medio de pago para extraernos el monto de la operación.

En ocasiones se llega a informar al damnificado que recibirá un mensaje de texto en su teléfono móvil que también deberá introducir (códigos de confirmación bancarios), disponiendo los autores desde este momento de todos los elementos necesarios para la ejecución de la estafa.

CONSEJOS

Desde la Policía Nacional se recuerda que es necesario extremar todas las precauciones y así se recomienda que en ningún caso las compañías eléctricas u otro suministrador de servicios solicitarán el abono de ninguna factura impagada de este modo. Los pagos se realizan de modo oficial y mediante recibo.

Antes de realizar cualquier pago, ponerse en contacto con la compañía a través de su número de atención al cliente, que normalmente es 24 horas. Así podremos verificar la información facilitada.

Nunca ofrezca datos personales o bancarios por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza, y asegúrese de que la dirección de la web se corresponde con la real y que ésta comienza por https (fíjese que no falte esa “S” al final). Han de comprobarse para no ser víctima de phising y recuerde que su banco nunca le pedirá esos datos por correo electrónico; no dudando en contactar con el servicio oficial de atención al cliente de la mercantil en cuestión.

No desestime las medidas de seguridad para mantener su perfil privado. Utilice contraseñas “de calidad” (con letras, números y otros caracteres), y cámbielas periódicamente… Al pensar en “la pregunta secreta”, si es muy evidente, puede que esté dejando una puerta abierta a sus cuentas de correo electrónico y perfiles sociales.

Adquiera un buen producto antivirus y actualizarlo con regularidad. Analice los enlaces antes de pinchar en ellos y no descargue archivos de fuentes no fiables. También debe actualizar el sistema operativo según las recomendaciones del fabricante o distribuidor para optimizar su seguridad.