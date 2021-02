No se podrá "leer ni enviar mensajes" en WhatsApp a quienes no acepten las nuevas políticas de privacidad

WhatsApp nos informa en su Blog de las nuevas restricciones que tendremos en nuestra cuenta desde el 15 de Mayo si no aceptamos su nueva política.

¿Qué sucederá en la fecha de entrada en vigor?

A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extienden la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

Desde ese momento tendrías las siguientes opciones:

Podrás aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. Se aplicará su política relacionada con usuarios inactivos.

Antes del 15 de mayo, puedes exportar tu historial de chats en Android o iPhone, y descargar un informe de tu cuenta. Si deseas eliminar tu cuenta en Android, iPhone, o KaiOS, piénsalo bien porque esta acción es algo que no se puede revertir, ya que borra tu historial de mensajes y te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y también elimina tus copias de seguridad.