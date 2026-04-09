El Pleno de Narón aprueba las cuentas de 2024 entre acusaciones de opacidad y falta de planificación por parte de la oposición

El salón de plenos del Ayuntamiento de Narón acogió desde las 9.30 horas de este jueves una sesión extraordinaria y urgente para aprobar las cuentas generales del ejercicio 2024, que salieron adelante con los votos a favor de Terra Galega, la abstención del PP y BNG, y los votos en contra del PSOE

El portavoz de Terra Galega y concejal de Hacienda, Román Romero, informó de que la comisión del 11 de marzo había emitido un dictamen favorable con 5 votos a favor (Terra Galega), 6 abstenciones (tres del PP, dos del PNG y uno del PSOE) y que el periodo de exposición pública había transcurrido sin alegaciones.

El PSOE votó en contra, argumentando para ello la gestión de la empresa mixta de aguas, COSMA, y del Pazo da Cultura.

Desde el BNG, uno de sus tres ediles, Geno Caraballeira, abrió el turno de intervenciones agradeciendo la presentación del documento de liquidación, al que calificó como “mucho más accesible que otros años”. Sin embargo, rápidamente trasladó una cuestión clave al equipo de gobierno: “No sé cómo están los presupuestos y si ustedes piensan elaborarlos. Sería importante saber si este año vamos a tener ocasión de debatirlos”.

Carballeira criticó las partidas destinadas a fomento del empleo (342.000 euros que finalmente sobraron), industria y energía (donde de 132.000 euros solo se ejecutaron 6.000) y la ausencia total de inversión en agricultura, ganadería y pesca en las siete parroquias rurales. “Es una visión real de Narón, donde no se hacen apuestas por algunas cosas. Y suerte que la gente aquí se buscaba la vida en la zona”, concluyó.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Germán Castrillón, fue más allá en su diagnóstico. Aunque su grupo se abstuvo en la votación, quiso dejar clara su preocupación. “Hoy debatimos la cuenta general de 2024, que debe ser un instrumento de transparencia, pero el informe de intervención es preocupante”, advirtió.

Castrillón enumeró “varios problemas graves”. En primer lugar, que la cuenta general no fue remitida en plazo al Consello de Cuentas porque “no estaban disponibles las cuentas anuales consolidadas del Padroado de Cultura y del COSMA”, algo que calificó como “grave desde el punto de vista institucional”.

Además, denunció que durante el ejercicio se emitieron 245 reparos de intervención. “De ellos, 235 fueron levantados y resueltos en contra del criterio técnico. Es decir, la práctica habitual no es corregir los problemas, sino continuar adelante con informes desfavorables”, subrayó.