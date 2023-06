El pleno de Ferrol aprueba una subida salarial del 18% para los concejales del gobierno y oposición

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado en la mañana de este jueves una subida salarial del 18% para los ediles del gobierno y de la oposición, y que recoge el incremento del IPC de los últimos cuatro años, una propuesta que también va a significar el aumento en las cuantías a percibir por los ediles en cuanto a la asistencia a plenos y comisiones.

La propuesta salió adelante con los votos del gobierno, Partido Popular, y del PSOE, sumando entre ambos grupos veinte ediles de una corporación de veinticinco concejales, en donde el BNG votó en contra y Ferrol en Común se ha abstenido.

Así, el primer teniente de alcalde, Javier Díaz, ha asegurado que “traemos aquí esta propuesta, la que la del año 2019 aplicándole o IPC” y que gracias a ello “lo que resulta de esta propuesta, pues es que Ferrol tiene el gobierno más barato de todas las ciudades de Galicia” y que por ello “somos a corporación más austera de todas las ciudades de nuestra comunidad y estamos profundamente orgullosos de este dato”, ha detallado.

Desde el PSOE, Ángel Mato, alcalde hasta el mes de mayo, ha detallado que “esta propuesta se queda corta y lo digo claramente, creo que se queda corta”, en alusión a las cantidades económicas de otros municipios “de nuestro entorno”, estimando que “esto es fruto de que en relación con este punto, desde hace muchos años, se hizo mucha demagogia” y que a su manera de ver, dirigiéndose al alcalde, “sus concejales de gobierno tienen que estar bien remunerados para poder hacer bien su trabajo y no tener problemas para dejar la actividad profesional que desarrollaban”.

“SEAN HONESTOS”

El grupo municipal del BNG fue el único que ha votado en contra de esta propuesta y así su portavoz, Iván Rivas, ha detallado que “si ustedes se quieren subir el salario, sean honestos, como mínimo y no mientan, no se escondan” y “díganlo, porque la variación interanual del IPC desde mayo del año pasado es del 3,4% y no casi el 20% que ustedes están aplicando en esta propuesta que traen hoy a este pleno municipal”, ha sentenciado.

Otro de los grupos municipales, Ferrol en Común, se ha abstenido en donde su portavoz, Jorge Suárez, ha detallado que estas cantidades “es una potestad organizativa del gobierno, un tanto escudada en el IPC, pero un aumento salarial que creo que no deberían de esconder, porque se miramos los ayuntamientos del entorno u otras ciudades de Galicia, pues podemos hacer una comparativa clara” y que por lo tanto, “las responsabilidades que se toman aquí y las horas que se dedican son muchas y podrían justificarlos sin ningún tipo de tapujo por esa vía”, ha detallado.

Por otra parte, en esta sesión también se ha dado de la constitución y nombramiento de los portavoces de los grupos municipales y las áreas de gobierno, además de la creación de las comisiones informativas, votando a favor el gobierno, PSOE y FeC y en contra el BNG.

En esta sesión también se aprobó el nombramiento de los representantes de la Corporación en órganos colegiados, además de las retribuciones del personal eventual, en esta ocasión con la abstención del PSOE y FeC y los votos en contra del BNG.