La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos luchará "con la misma insistencia" ante cualquier gobierno

Los integrantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Ferrol han asegurado que “continuaremos luchando para que los servicios públicos pasen a estar gestionados de manera directa desde el Ayuntamiento” y que “así se lo reclamaremos, con la misma insistencia, tal y como lo hemos venido haciendo en los últimos años, al nuevo gobierno” que salga elegido de las urnas el próximo 26 de mayo, según ha asegurado una de las portavoces de esta plataforma, Lupe Ces.

En una comparecencia pública realizada en el Ayuntamiento de Ferrol los integrantes de este colectivo han aprovechada para criticar la gestión de Jorge Suárez al frente de la Alcaldía, en donde Ces ha manifestado que “estos cuatro años confirmaron la necesidad de la organización de los vecinos en plataformas y asociaciones para defender los servicios públicos y nuestros derechos”, reclamando también “gobiernos municipales comprometidos con la defensa de los servicios públicos y la participación vecinal”, algo que a su entender no ha realizado el regidor de Ferrol en Común, “a pesar de llevarlo incluido en su programa y de haberlo prometido”, incidiendo en que “el período que ahora finaliza fue una oportunidad perdida”, ya que “los que estaban llamados a transformar o al menos a poner los pilares para posibilitar esa transformación en la gestión municipal, no lo hicieron”.

SANEAMIENTO

En cuanto al servicio de saneamiento, Ces ha incidido en que “el gobierno de Ferrol En Común prometió devolver lo cobrado indebidamente, y aun por encima de no cumplir con la promesa electoral, pusieron de nuevo en vigor la tasa del PP, y ante el recurso de la empresa, reconocieron una deuda de más de 5 millones de euros que tendremos que pagar a la vuelta de estas elecciones”, criticando también que “el gobierno municipal insista en mantener la gestión, mediante Emafesa, de la depuradora, y no se le devuelva a su propietaria, Augas de Galicia, mientras no se cree un ente supramunicipal o mancomunado”, ya que esta infraestructura también es utilizada para sanear las aguas de Narón.

ASOCIACIONES DE VECINOS

Desde esta Plataforma también se ha criticado a las asociaciones de vecinos de la ciudad, a las que acusan de “estar desaparecidas en estos cuatro años ante problemas de calado, que nos afectaban a todos” y así inciden en que “un movimiento vecinal reivindicativo nunca permitiría que Emafesa nos cobre cada año 1,5 millones de euros de más” y que además “se habría movilizado y habría doblegado a este gobierno totalmente sometido a los intereses de las grandes empresas, y obligarlo al cumplimiento de su programa o a dimitir”.