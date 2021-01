El PP pide a Ángel Mato un periodo de prueba no sancionador del "multacar"

El concejal del Grupo Popular de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, solicitó este miércoles en la comisión de Urbanismo un período de prueba del multamóvil sin efecto sancionador, pero con efecto disuasorio y para concienciar a los conductores, facilitando semanalmente un informe a los grupos municipales con el número de propuestas de sanción.

El objetivo de este sistema, afirman tiene que ser disuadir a los conductores de cometer determinadas infracciones de tráfico, como los estacionamientos en doble fila o encima de la acera, y no solo multar.

Insisten desde el PP que no es el mejor momento para poner en marcha el multamóvil "cuando estamos viviendo una tercera ola con graves consecuencias además de las sanitarias también económicas para hosteleros y autónomos. No entendemos cómo el gobierno de Mato no tiene la sensibilidad necesaria para paralizar el carácter sancionador del multamóvil cuando peor lo están pasando las familias de nuestra ciudad y agravando de esta forma, aún más si cabe, su situación económica, tras los cierres de negocios y con las restricciones que estamos viviendo”.

Afirman que en un día, en menos de dos horas, este sistema de videovigilancia de tráfico propuso más de 20 expedientes sancionadores, según informa la prensa ya que como siempre a los grupos no se nos facilita información alguna.

Díaz Mosquera recordó que el responsable del área de Tráfico y Seguridad en noviembre del pasado año afirmaba que se posponía la puesta en funcionamiento de este sistema de videovigilancia alegando que la pandemia que estamos sufriendo era lo prioritario. Al PP les parece ilógico que teniendo peores datos en cuanto a contagios y fallecidos que en el mes de noviembre, "ahora sí les parezca buen momento, algo que lamentamos profundamente. Además tampoco entendemos por qué el gobierno local se empecina en ponerlo en marcha ahora".

Solicitan una política de movilidad, una ordenanza y aparcamientos disuasorios.

CINCO MESES SIN INFORMACIÓN SOBRE EL RADAR

Díaz Mosquera denunció que el gobierno de Mato sigue sin facilitar la información solicitada el pasado mes de julio sobre la instalación y funcionamiento del radar de A Malata para verificar la legalidad del mismo. “No nos parece correcto que sin tener esta información siga operativo el radar con una recaudación desorbitada, a la que ahora se sumará la del multamóvil”, asegura el concejal popular.

Hoy han vuelto a reiterar la solicitud de información sobre el radar, dejando claro que tanto este sistema como el multamóvil tienen que ser medios para mejorar la seguridad de los conductores y no para incrementar masivamente los ingresos de las arcas municipales. Por eso, “solicitamos una vez más al gobierno de Mato que cumpla con su promesa de ofrecer alternativas de aparcamientos disuasorios y que no asfixie más a los ferrolanos a base de sanciones cuando peor lo estamos pasando”, concluyó el popular Javier Díaz Mosquera.