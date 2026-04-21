Ortigueira lidera un nuevo taller dual de empleo de la Xunta dotado con 454.000 euros para la comarca del Ortegal

El municipio de Ortigueira será el epicentro de la tercera edición del taller dual de empleo "Terras do Ortegal III", un programa financiado por la Xunta de Galicia que movilizará una inversión de 454.354,17 euros para mejorar la empleabilidad en la comarca. La iniciativa, que cuenta con la participación de los ayuntamientos de Cariño, Cerdido y Mañón, se extenderá durante nueve meses a partir del próximo 1 de junio.

El proyecto, confirmado oficialmente por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, permitirá la contratación y formación de un total de veinte alumnos-trabajadores en dos especialidades con alta demanda en el mercado laboral local.

En concreto, diez participantes se especializarán en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Este grupo realizará sus prácticas profesionales en centros de referencia como la Residencia Dolores Díaz Dávila, ASPROMOR y AFAL Ferrolterra. Los otros diez alumnos se formarán en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, dedicándose a labores de acondicionamiento y mejora de espacios públicos estratégicos como el entorno del puerto de Ortigueira, el polígono industrial de A Rega y las zonas verdes próximas a la pista polideportiva de Espasante.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, mostró su satisfacción por la resolución favorable del expediente. "La concesión de este taller es una noticia excelente para el municipio y para los ayuntamientos vecinos que participan en el proyecto", declaró el regidor. Calvín destacó que esta inyección económica de casi medio millón de euros "repercute directamente en la calidad de los servicios públicos", ya que permitirá reforzar la atención a mayores y dependientes, al tiempo que se ejecuta una "puesta a punto estética y ambiental" de diversas zonas del término municipal.

La subvención aprobada cubre tanto los costes inherentes a la formación profesional para el empleo como los salarios correspondientes a los contratos laborales que se formalizarán con los veinte beneficiarios del programa. En este sentido, el alcalde del Ortegal subrayó que los talleres duales representan "la mejor herramienta para combatir el desempleo", puesto que "combinan la teoría con una práctica real que beneficia a toda la comunidad".