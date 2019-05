El Obispo de Mondoñedo Ferrol se reúne por segunda vez con los medios en este curso pastoral

El Obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Don Luis Ángel de las Heras, ofreció esta mañana en el Centro de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol, el segundo desayuno informativo del curso pastoral, en donde por cierto el lunes se pondrá en marcha el nuevo servicio de duchas, lavandería y peluquería para las personas sin techo.

Ante los medios de comunicación abordó el mensaje del Papa Franciso con motivo de la jornada mundial de las comunicaciones sociales hablando de la red como una oportunidad para favorecer el encuentro, del proceso de implementación de unidades pastorales en la Diócesis, de la necesidad de poner en marcha medidas ante la escasez de recurso materiales, económicos y humanos y de que seamos consicentes de que los fieles cristianos debemos de ser también misioneros, una tarea, dijo todavía pendiente.

El desayuno se convocó con motivo de la jornada mundial de las comunicaciones sociales

PLAN PARA PREVENIR Y ATENDER LOS ABUSOS

Además, mañana día 1 de junio entra en vigor lo establecido en la carta apostólica “en forma motu propio Vos estis lux mundi” sobre los abusos y confirmó que desde la Diócesis pondrán en marcha un plan para abordar la prevención, atención y acompañamiento a todo tipo de víctimas: sexuales, pero también de poder o conciencia, vengan de donde vengan. Se abrirá un canal de comunicación en coordinación con la Conferencia Episcopal Española para implementar el plan en el plazo de un año.

UNIDADES PASTORALES

También se abordó el proceso de implementación de unidades pastorales que está en marcha en nuestra la Diócesis, ante la falta de recuros humanos, materiales y económicos. El Obispo afirmó que se trata de compartir entre parroquias y dejar a un lado los individualismos.Y es que la Iglesia, dijo " quiere apostar por una sociedad en la que no haya competidores, sino compañeros de viaje".

CRISTIANOS MISIONEROS

Una de nuestras tareas pendientes, la de los fieles cristianos, dijo Don Luis, es la de implicarnos más en nuestras parroquias y en nuestra Diócesis y ejercer como misioneros, un objetivo que todavía no hemos cumplido.

Marta Pazo y Don Luis Ángel de las Heras en el desayuno informativo

LA DIÓCESIS DEL FUTURO

Preguntado por cómo le gustaría ver la Diócesis en futuro, dijo que le gustaría que fuésemos conscientes de la riqueza humana y patrimonial de nuestro alrededor. 'La gran riqueza de esta diócesis son las personas. Lo he comprobado desde mi llegada', argumentó Don Luis. Además habló de que "Me gustaría que fuésemos una diócesis esperanzada, que las dificultades nos hicieran reaccionar para encontrar soluciones".

IGLESIA DE DOLORES

A las nuevas corporaciones municipales les pide buen entendimiento y trabajo a favor de la comunidad, además tambíen dijo que no es partidario de que en nuestro país la Iglesia pida el voto para ningún partido y confía en que cuando se asiente el nuevo gobierno de Ferrol y el de la Diputación, se cumplan las promesas para poder rehabilitar la Iglesia de Dolores. Sobre esto afirmó que "El obispo no es dueño de nada, sólo un administrador que vela por proteger el patrimonio de todos... todo el patrimonio que tiene la Iglesia en Galicia se debe a las aportaciones de sus fieles durante siglos. ¡Cuántos sacrificios han supuesto para ellos!" Y recordó que "Los cristianos no pedimos para nosotros; pedimos para otros".