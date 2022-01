El obispo de Mondoñedo-Ferrol felicita este lunes a los periodistas en el día de su patrón

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha felicitado en este lunes, 24 de enero, día de San Francisco de Sales, a los periodistas por el día de patrón, haciéndolo con una carta que reproducimos a continuación:

Celebramos hoy la fiesta de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Este obispo, de finales del siglo XVI, dedicó muchas horas al ejercicio de publicar escritos que trataba de divulgar ampliamente, con el objetivo de formar las conciencias en medio de una situación compleja como le tocó vivir. Su capacidad comunicativa le valió que fuera elegido por los periodistas como su patrono y protector.

Todos percibimos la importancia que los medios de comunicación tenéis en nuestra sociedad. La información nos llega por muy diferentes canales y dedicamos a “estar informados” mucho tiempo de nuestra jornada. Pero los periodistas no solo nos dais información, sino que también nos acercáis el mundo y, en cierta manera, a través de vuestra mirada, nos dejamos penetrar por la luz que entra en la ventana que os permitimos abrir cada día, cuando os escuchamos, leemos… Muchas veces, sin quererlo, vais configurando también el mundo al que debemos enfrentarnos.

Por eso, es tan importante vuestra tarea y vuestra misión que viene tan condicionada, inevitablemente, por los propios medios y por la situación de precariedad que hoy se ha instalado en el ámbito laboral. Formar, informar y entretener son aspectos importantes que están en el trabajo de cualquier periodista.

A lo largo de los pocos meses que llevo entre vosotros, me he acercado a todos los medios de comunicación locales. He querido con ello valorar vuestro trabajo, conocer a través de vosotros las esperanzas e ilusiones de nuestro pueblo y recordar cómo nuestra Iglesia de MondoñedoFerrol sigue siendo hoy generadora de buenas noticias de esperanza e ilusión. Gracias por tenerlas en cuenta.

En este camino de encuentro que hemos iniciado, quisiera compartir con vosotros un discurso reciente del papa Francisco a un grupo de periodistas. Creo que es bonito recordarlo hoy, para celebrar con vosotros vuestra misión y porque puede ayudaros e ilusionaros en vuestra tarea.

Decía él que la misión del periodista es “explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y miren a los demás con mayor conciencia, y también con más confianza”. ¡Qué palabras tan hermosas llenas de sentido y realismo! Y, para ello, os invitaba a practicar en vuestro trabajo tres hermosos verbos: el primero, escuchar: escuchar a las personas, acoger lo que viven, abrirnos a la búsqueda de la verdad que existe en el otro; el segundo, profundizar: vivimos hoy con mucha rapidez, quizás excesivamente informados, pero necesitamos conocer claves que nos ayuden a interpretar y conocer; por último, contar: acercarnos a la realidad con sumo respeto para poder comunicar lo que nos encontramos, y con el ánimo de abrirnos y generar esperanza.

Os invito a conjugar estos verbos para servir mejor a nuestro pueblo y ofrecernos la claridad que tanto necesitamos. Deseo que paséis un feliz día. Gracias por vuestro trabajo, vuestra acogida y vuestro quehacer, vuestro servicio. Gracias por ayudarnos a conocer mejor nuestro mundo al que amamos tanto. Gracias por acercaros a la vida de la Iglesia con respeto y atención.

Por último, me gustaría concluir con esta oración del papa Francisco que os invito a rezar al comenzar cada jornada: “Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos, y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto”.