Núñez Feijóo asegura que “la situación de Ferrol no es nada fácil” en el ámbito económico

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “la situación de Ferrol no es nada fácil, la situación económica, la situación de la construcción naval, de forma más particular, una situación que preocupa y nos preocupa, tanto a la Alcaldía como al Gobierno de la Xunta, sobre todo por la situación de las compañías auxiliares, del astillero público y de toda la economía de la comarca de Ferrolterra”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el jefe del Ejecutivo gallego en Ferrol, en la mañana de este lunes, 5 de octubre, durante una visita realizada a las instalaciones de la Cocina Económica, que han sido objeto de una reforma en los últimos meses, estando acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE) y en donde ha reseñado que a finales de la semana pasada recibía una carta del regidor ferrolano para abordar algunos asuntos y que dicho encuentro será “de forma inmediata.”

Feijóo ha abundado en que “espero poder sentarme en los próximos días con el alcalde de Ferrol para priorizar las cuestiones más importantes de esta legislatura, en donde lo más urgente e importante es poner fecha y parametrizar el trabajo que no tenemos y que cada vez escasea más en el astillero público de Ferrol, ya que esta es una ciudad en la que si el sector naval no funciona, la ciudad no puede funcionar”.

REFORMA

Con respecto a las obras a las que se ha sometido el edificio de la Cocina Económica, situado en pleno barrio de A Magdalena, en el que se han invertido cerca de 100.000 euros, en varias fases, aportados por la Xunta y por la Diputación de A Coruña, para recuperar parte de los elementos que fueron eliminando en varias actuaciones anteriores, Feijóo ha reseñado que “durante los 129 años de existencia de esta Cocina Económica ha estado mandando una mensaje a la sociedad, que tenemos que tomar en valor, y dándonos cuenta de la importancia de la sociedad civil, de la solidaridad y de instituciones que trabajando de forma silenciosa, pero que son claves y determinantes para una ciudad y una comarca”.

En cuanto al personal de esta entidad Feijóo les ha querido agradecer su labor, “sacando de vuestro tiempo libre, dinero a vuestro patrimonio y colaborando de forma incondicional con los demás”, ha sentenciado.