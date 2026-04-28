Un nuevo hito en Southampton refuerza su conexión con el Camino Inglés en Galicia

Participantes en la inauguración del hito en la localidad británica

La programación de este lunes ha consistido en la instalación de una nueva señal del Camino Inglés en la ciudad de Southampton, al sur de la isla de Gran Bretaña, junto a la iglesia de Holyrood.

El nuevo hito señala el final del trazado del Camino de Santiago (St James' Way) en territorio británico y su conexión con Galicia.

Esto refuerza el papel de Southampton como uno de los principales puertos históricos de salida de peregrinos hacia Santiago de Compostela y como puerta de entrada internacional al Camino, según explican la Diputación de A Coruña, organizadora del evento, y la Xunta en un comunicado.

Esta actividad está incluida en el evento 'Walk the Spanish Way - Primavera no Camiño', una acción de promoción internacional del Camino Inglés y del Camino Fisterra-Muxía.

El Camino Inglés es una peregrinación con dos alternativas: desde Ferrol con 112 kilómetros y desde A Coruña con 73, que replica la ruta medieval que llevaba desde las islas británicas hasta Santiago de Compostela.

El Camino Fisterra-Muxía es el final de los caminos de Santiago, que une Compostela con estas dos localidades que están en el extremo occidental del continente europeo y eran el fin del mundo en la antigüedad.

Miles de británicos interesados en la cultura, la historia y la identidad gallega

El evento 'Walk the Spanish Way - Primavera no Camiño' celebrado en Reading, al oeste de Londres, durante el fin de semana reunión a miles de personas en Broad Street.

La Diputación de A Coruña buscó dar a conocer los atractivos culturales, paisajísticos y gastronómicos de Galicia y de las rutas jacobeas.

Para ello estuvo presente la música tradicional gallega, los contenidos audiovisuales y la demostración culinaria del chef gallego André Arzúa.

El diputado provincial Bernardo Fernández, que también es presidente de la Asociación de Municipios del Camino Inglés como alcalde de Pontedeume, ha destacado "la importancia de seguir reforzando la presencia internacional de una ruta con un fuerte vínculo histórico con el Reino Unido".

Ha incidido en el "perfil de visitante muy interesado en la cultura, la historia y la identidad del territorio", que resulta especialmente atractivo para el sector turístico gallego.

El también diputado provincial Antonio Leira ha apuntado que la respuesta del público británico "confirma que el trabajo de promoción" da "resultados", con "un incremento constante de peregrinos" de esta nacionalidad.

Las acciones se han desarrollado en colaboración con la Xunta y otras entidades, en el marco de la estrategia promocional del Xacobeo 2027, y buscan consolidar la posición internacional del Camino Inglés.