Nueva movilización en el CAMF de Ferrol para demandar la incorporación de trabajadores

El personal y también algunos residentes del Centro de atención a personas con discapacidad física (CAMF) situado Ferrol, se han concentrado este jueves, y por segunda semana consecutiva, a la entrada de este centro asistencial situado en Catabois, para demandar al Imserso (Instituto de mayores y servicios sociales), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la incorporación de más trabajadores y para que se acometan las obras comprometidas para mejorar las instalaciones.

La protesta ha estado convocada por el comité de empresa del personal laboral de la Administración general del Estado en la provincia de A Coruña y su presidenta, Andrea Arévalo, ha detallado que “nos concentramos por la falta de personal” y que “el problema más grave lo tuvimos a finales de diciembre por la ausencia del personal suficiente en enfermería, ya deberían de ser diez efectivos y ahora solo hay ocho, porque hay dos vacantes que están sin cubrir” y que “de esas ocho plazas reales que hay a día de hoy, solo quedaron dos personas en el departamento de enfermería”.

SIN BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN

Arévalo ha detallado que “ahora se ha incorporado un poco más de personal, pero seguimos con el problema, ya que se suprimió el turno de noche” y que “la solución que dio el Imserso a esta falta de personal fue ninguna”.

Ante este escenario, ha asegurado que “hay dos personas usuarias del centro, que como no se les podía garantizar una atención las 24 horas del día, en ese momento fueron trasladadas al centro de Bergondo (A Coruña)”.

La representante sindical ha detallado que “nuestra reivindicación es un poco por esta falta de respuesta que hubo, porque no contestó nadie a nada” y que esta ausencia de profesionales “se sigue arrastrado en el centro, de viejos concursos, puestos que no se cubren”, y que también piden “unas obras que nos prometieron que iban a ser para este año, de una reforma integral del centro, porque desde que se inauguró no tuvo una gran obra, y de momento pues ni están ni se les esperan”.