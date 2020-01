Nueva concentración de operarios de Navantia en su astillero para demandar carga de trabajo

Trabajadores de Navantia Ferrol y de las compañías auxiliares han secundado en la mañana de este miércoles, 29 de enero, una concentración a las puertas del astillero para demandar carga de trabajo, acción de protesta que han realizado al mismo tiempo que sus representantes sindicales mantenían diversos encuentros con responsable de los grupos políticos en el Parlamento de Galicia, en Santiago.

“Hay un hueco que tenemos que llenar, no puede ser que desde que acabemos los buque AOR para Australia y hasta que iniciemos las fragatas F-110, nos quedemos sin ningún tipo de carga de trabajo”, ha reseñado Emilio García (CCOO), que ha ejercido como portavoz del comité de empresa, en donde ha incidido en que “tenemos que conseguir que desde Madrid se nos dote de ocupación, en donde hay posibilidades como buques del tipo BAM o AOR para la Armada Española, además de otros contactos internacionales, pero aun así no llegarían a tiempo, ya que necesitamos son contratos que no necesiten de ingeniería, para empezar ya, con los proyectos elaborados, como son las unidades para nuestro país”.

García ha recordado que desde el ámbito sindical ya se está trabajando en la organización de “una gran movilización comarcal para el día 15 de marzo, además de un par de acciones de protesta para seguir con esta demanda, la de carga de trabajo”.

RETRASO DE LOS BUQUES PARA AUSTRALIA

A preguntas de los medios de comunicación, sobre el retraso que acumulan los buque AOR para la Armada de Australia, García ha admitido dicha demora, “en donde hay unos pequeños retrasos, que se acaban de reconocer, que son públicos” en donde el primero de los AOR tiene previsto zarpar navegando desde Ferrol el 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, “esperando que el buque llegue a su país en un plazo de 35 días, para poder ser entregado en el mes de agosto”, aunque ha reseñado que a pesar de alargarse un poco el plazo de entrega, “el proyecto está bien, ya que tiene en paralelo otro tipo de asuntos, como formación o productos logísticos, y posiblemente será el mejor barco que llegue a su fecha de entrega”.

Esta situación esta motivando que “los trabajadores de armamento están a tope, en donde hay demanda de determinados profesionales, como de electricistas, en donde los empresarios de las auxiliares aseguran que no encuentran trabajadores en la comarca”, aunque el representante sindical asegura que esta situación se contradice con “los más de 400 operarios del gremio de aceros que fueron despedidos ya hace meses, y que son los que ahora nos preocupan”.