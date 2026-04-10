Neda reabrirá su oficina de turismo en temporada alta gracias a una ayuda de 11.000 euros de la Diputación de A Coruña

El municipio de Neda volverá a poner en marcha su oficina de turismo municipal durante la próxima temporada alta gracias a una subvención de 11.000 euros concedida por la Diputación de A Coruña. La ayuda provincial permitirá al Ayuntamiento financiar servicios profesionales independientes para la gestión de este punto de información, ubicado estratégicamente junto al albergue de peregrinos de la localidad.

La administración local ha confirmado que Neda figura entre los 54 municipios de menos de 50.000 habitantes beneficiarios de esta convocatoria de ayudas. La cuantía percibida este año 2026 es ligeramente superior a la del ejercicio anterior, lo que garantiza la continuidad de un servicio considerado "esencial" para la promoción turística del municipio.

Desde el gobierno local se destaca la importancia de esta instalación no solo para mejorar la información en destino de los visitantes, sino especialmente para atender a los miles de peregrinos que transitan por el Camino Inglés rumbo a Santiago de Compostela, un flujo de viajeros que no ha dejado de crecer en las últimas campañas.

Las cifras de afluencia respaldan la relevancia del servicio. Durante el año 2025, la oficina, que cerró sus puertas a mediados de octubre, registró un total de 2.831 visitas. De todas ellas, el 62 % de las personas que se acercaron a solicitar información sobre recursos y servicios turísticos eran usuarios del albergue público contiguo.

Según se establece en las bases de la convocatoria de la Diputación, la oficina de información turística de Neda deberá permanecer abierta al público durante un período mínimo de cuatro meses en este 2026.