Navantia Seanergies y Windar Renovables consolidan 12 años de liderazgo industrial en eólica marina con más de 600 cimentaciones fabricadas

La unión industrial entre Navantia Seanergies y Windar Renovables ha alcanzado este miércoles la simbólica cifra de doce años de colaboración ininterrumpida, un período en el que se han erigido como un referente indiscutible para el sector de la energía eólica marina offshore. La celebración de este hito coincide con la participación activa de ambas firmas en la feria WindEurope 2026, uno de los certámenes internacionales de mayor peso para la industria renovable.

Desde que se forjó esta colaboración en 2014, la alianza ha demostrado una solidez basada en la complementariedad de sus capacidades: la experiencia naval y de grandes estructuras metálicas de Navantia, junto al conocimiento específico de Windar en torres y cimentaciones. Esta sinergia ha permitido a la joint venture de facto participar en el desarrollo de 11 proyectos de gran envergadura repartidos en 5 países, acumulando la construcción de más de 600 cimentaciones para parques eólicos marinos.

Según los datos aportados por ambas compañías, el volumen de negocio conjunto generado a lo largo de esta trayectoria supera los 1.600 millones de euros, una cifra que subraya no solo la confianza depositada por los principales promotores energéticos del continente, sino la capacidad de la industria española para competir en la vanguardia tecnológica global.

Durante el acto conmemorativo, Orlando Alonso, presidente ejecutivo de Windar Renovables, destacó la resiliencia y la adaptación como claves del éxito. "Estos 12 años han estado marcados por importantes desafíos en un mercado cada vez más exigente. Gracias a una apuesta conjunta por la innovación, la formación y la mejora continua de los procesos productivos, esta alianza ha sabido crecer y consolidarse", afirmó Alonso, quien agradeció especialmente el esfuerzo de los equipos humanos que han sostenido el proyecto.

En una línea similar se pronunció Javier Herrador, CEO de Navantia Seanergies, quien puso el foco en la identidad industrial de la colaboración: "Estamos orgullosos de esta alianza con Windar. La colaboración es una de nuestras señas de identidad y es lo que nos ha permitido, a lo largo de más de una década, convertirnos en uno de los principales actores de la eólica marina a nivel internacional".

De cara al futuro, el tándem Navantia-Windar ha reafirmado su intención de seguir avanzando de manera conjunta. En un contexto geopolítico y energético complejo, ambas empresas sitúan su alianza como un pilar fundamental para fortalecer la cadena de valor industrial europea y contribuir de manera decisiva a los objetivos de descarbonización y autonomía energética marcados por la Unión Europea.