Navantia publica los listados de admitidos y excluidos a las 42 plazas de técnicos superior junior

A punto de cumplirse los diez meses desde la convocatoria y tras multitud de desencuentros entre la dirección y los representantes de los trabajadores, la empresa naval pública Navantia ha publicado el listado de los admitidos y excluidos a las 42 plazas de técnicos superiores junior que la compañía hacía pública el 9 de septiembre de 2019.

En dichos listados se constata que son un total de 204 los admitidos tras presentarse un total de 841 interesados, en donde la mayoría de los excluidos, hasta 299, no podrán participar en este proceso por falta de documentación, 177 por no cumplir los criterios solicitados en cuanto al idioma y los 161 restantes por no cumplir con los requisitos del puesto, por lo que un total de 637 aspirante han sido excluidos.

Según publica Navantia en el portal creado para la incorporación de nuevos trabajadores a la empresa naval, los no admitidos tienen de plazo desde este viernes, 5 de junio, y hasta las 23,59 horas del próximo martes, día 9, para presentar las alegaciones que estimen oportuno, que deberán de ser contestadas de manera particular a cada uno de los candidatos excluidos, tal y como han acordado la dirección de la empresa naval en la ría de Ferrol con los sindicatos.

PRUEBAS

En cuanto a los ya admitidos, disponen hasta el 10 de junio para hacer llegar a la empresa su curriculum vitae, tiendo posteriormente que enfrentarse a una prueba y a una entrevista personal, que todavía no han sido comunicadas en cuanto a fecha de celebración y lugar.

La convocatoria lanzada en el tercer trimestre de 2019 por Navantia para los dos astilleros de la ría de Ferrol, las antiguas Bazán y Astano, contemplaba la contratación de 235 trabajadores, de las cuales 127 se reservaban para candidatos con menos de tres años de experiencia, divididas en 42 para técnicos superiores, que son las que acaban de publicar el listado de admitidos y excluidos, y 85 para operarios, y 55 para personal con experiencia, estando estas 193 por el momento paralizadas.