Narón saca a concurso, por diez años, el contrato de la recogida de basura y limpieza viaria

La alcaldesa de Narón (A Coruña), Marián Ferreiro (Te Ga), ha asegurado que el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria para este municipio, “recogerá varias mejoras con respecto al que está actualmente en vigencia”, manifestaciones realizadas en la mañana de este viernes durante la presentación del pliego por el que se regirá el concurso de este servicio.

Se trata de un contrato por un periodo de diez años, a razón de 3,036,923 euros anuales, totalizando 30,3 millones de euros, y que una vez adjudicado supondrá el no tener que seguir validado facturas, ya que el anterior está caducado y es la empresa Urbaser la que actualmente ejercer esta labor.

Entre las mejoras apuntadas por Ferreiro, que ha estado acompañada en la presentación del pliego por el concejal de Servicios, Ibán Santalla, ha destacado que la empresa adjudicataria deberá de hacerse cargo de “la limpieza viaria en los tres polígonos industriales con lo que cuenta Narón, como son A Gándara, As Lagoas y Río do Pozo”, y que ahora no realizaban.

Otro de los puntos recogidos en el nuevo contrato, será que el sistema de recogida pasará a ser de carga lateral, operando desde la cabina de los camiones y manteniéndose únicamente la carga trasera para aquellas zonas donde la recogida se realice mediante un acceso más complicado, y que por ello implicará “la renovación de los contenedores”.

PUNTO LIMPIO

La regidora de Narón también ha apuntado que con la eliminación de los contenedores de carga trasera, también será necesario prescindir de las isletas de contenedores subterráneos, situados en varios puntos del municipio, y cuyas infraestructuras “serán aprovechadas para un nuevo uso, como puntos limpios de cercanías, en los que los vecinos podrán depositar aquellos objetos que hasta ahora tenían que traslada al punto limpio de Río do Pozo”.

Para la zona rural, el pliego establece la necesidad de “disponer de hasta cuatro tractores para poder realizar durante todo el año desbroces”, aumentándose de esta manera en dos unidades las otras dos ya existentes en el contrato actual. Ferreiro ha apuntado que “esta medida nos permitirán realizar el doble de desbroces, de tal manera que si se estaban haciendo cuatro cada año, se podrán realizar ocho”.

Otro asuntos recogidos en el documento y que se valorarán son que “las empresas incluyan una barredora de bajo nivel de ruido para trabajar en el horario de 5,00 a 7,00 horas, el uso de furgonetas eléctricas para labores de control y apoyo, la renovación de papeleras por encima de las 250 exigidas y la realización de un preacuerdo con un centro de empleo especial o empresas de inserción laboral de Galicia que promuevan el empleo de personas con dificultades de integración en el ámbito laboral”.