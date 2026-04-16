Moeche incrementa un 16% la aportación a su 'Feira do Cabalo' y refuerza el dispositivo sanitario y de seguridad

El Ayuntamiento de Moeche y la Asociación Ecuestre 23 de Abril han rubricado el acuerdo de colaboración para la celebración de la tradicional feria caballar que tendrá lugar con motivo del día de San Xurxo. El convenio, firmado hace unos días en la casa consistorial por la alcaldesa, Beatriz Bascoy, y la presidenta del colectivo, Noelia Castro, contempla un aumento de la partida municipal hasta los 7.000 euros, lo que supone un incremento de 1.000 euros respecto a ediciones anteriores que se reflejará en los próximos presupuestos municipales.

Más allá de la aportación económica directa, el acuerdo delimita claramente las responsabilidades de ambas partes con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes y los animales participantes.

Por un lado, la Asociación Ecuestre 23 de Abril asume íntegramente la organización técnica y logística del evento ecuestre. Esto incluye la gestión de las pruebas de trote y andadura (cronometrajes, jueces y clasificaciones), el control sanitario de los animales inscritos, y la contratación de una segunda ambulancia medicalizada de apoyo.

Asimismo, la entidad se encarga de la contratación del seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia derivada del evento, así como de la gestión exclusiva de los puestos de venta ambulante específicos de esta feria equina (no los de las ferias mensuales ordinarias) y de las labores de montaje, desmontaje y limpieza final del recinto.

SEGURIDAD

Por su parte, la Administración local se encargará de la infraestructura y la coordinación de la seguridad pública. El consistorio tramitará la solicitud de los vallados de protección para delimitar la zona de competición, gestionará la presencia y colaboración de la Guardia Civil a través de la Subdelegación del Gobierno, y coordinará la participación de varias agrupaciones de Protección Civil de la comarca en el dispositivo. Además, el Ayuntamiento colaborará con los vecinos en la cesión de espacios destinados a estacionamiento y asumirá la contratación de una ambulancia no medicalizada y la inserción de publicidad en medios de comunicación.

En los próximos días está prevista la celebración de una reunión de coordinación de seguridad en la que participarán el Concello, la directiva de la asociación ecuestre, representantes de la Guardia Civil y los efectivos de Protección Civil implicados en el operativo.