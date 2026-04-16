Una de las mejores bandas tributo a Dire Straits celebra el 40 aniversario del álbum ‘Brothers in Arms’ en Narón

Este sábado, el Pazo da Cultura de Narón se prepara para un viaje en el tiempo directamente a los años 80. La banda tributo Brothers in Band, considerada una de las mejores a nivel internacional, llega a la ciudad con un nuevo espectáculo para conmemorar el 40 aniversario del icónico álbum de Dire Straits, ‘Brothers in Arms’. Con el 90% del aforo ya vendido, la expectación es máxima para revivir la magia de la mítica banda británica.

Un espectáculo que recrea la gira del 85 y 86

El nuevo show de la banda no es solo un homenaje al disco, sino una recreación fiel de lo que fue la gira de Dire Straits entre 1985 y 1986. "Vamos a llevar al público de Narón este sábado a lo que fue Dire Straits en el 85 y 86. Es el momento que hemos querido poner en la máquina del tiempo cuando arranquemos", explica Miguel Queixas, baterista del grupo. La banda, compuesta por siete músicos, la mayoría gallegos, interpreta "en rigurosísimo directo" el repertorio de esa etapa, sin usar ordenadores ni secuencias pregrabadas.

00:00 Volumen Cerrar Vídeo promocional del espectáculo "Brothers in Arms"

Nuestra misión en directo es transmitir la emoción de la música en directo" Brothers in Band

La clave: transmitir la emoción

Para los miembros de Brothers in Arms, la clave de su éxito no reside en la imitación, sino en la interpretación. "Nuestra clave es transmitir la emoción de la música en directo de Dire Straits", afirma Miguel. El batería subraya que su objetivo es que el público disfrute y se emocione, independientemente de su edad. "Si conseguimos que se transmita esa emoción, que la gente disfrute, baile, da igual la edad que tengan, se emocione, eso creo que es la clave", añade.

El papel fundamental de Angelo Fumarola

La figura del solista italiano Angelo Fumarola, que encarna a Mark Knopfler, es fundamental en el espectáculo. Miguel destaca que no buscan ser "imitadores", sino "intérpretes". "El papel de Fumarola es fundamental, como fundamental es la figura de Mark Knopfler en Dire Straits", señala. La banda se enfoca en una "arqueología musical" que busca recrear lo que sucedió en el escenario, pero con una "transmisión de sentimiento".

La banda, con origen en A Coruña en 2007, ha llevado su espectáculo por todo el mundo, con giras en Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Colombia, Perú y México. Este sábado, prometen "muchas sorpresas" para el público de Narón en un show que, según aseguran, nunca antes ha sido representado en la zona.