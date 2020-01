Medio centenar de personas secundan la convocatoria de la plataforma España Existe en la plaza de Armas

Medio centenar de personas secundaron en el mediodía de este domingo, 12 de enero, la concentración convoca por la plataforma España Existe y desarrollada desde las 12,00 horas en la plaza de Armas de Ferrol.

Bajo una fina lluvia muchos fueron los que decidieron concentrarse ante al Ayuntamiento portado banderas nacionales, en un acto en el que se dio lectura al manifiesto elaborado por esta plataforma, el mismo para todas las ciudades del Estado que a esa misma hora acogieron actos de protesta.

En el texto se traslada que “existe una España que no siente vergüenza de su identidad", que "no rechaza su épica ni su historia" y que es fruto del "esfuerzo y sacrificio de sus antepasados". "Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", denuncia.

Para la lectura del manifiesto los concentrados se subieron a las escaleras - FOTO: J.G.

Incide también que "lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", pronunció el encargado d de dar lectura al texto.

"Nos concentramos para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad", reza el manifiesto.

CATALUÑA

En la concentración se reclamó al nuevo Ejecutivo que "combata a los enemigos del orden constitucional", logre la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y detenga al actual presidente de Cataluña, Quim Torra.

"Porque dentro de España cabemos todos. Todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos", proclama.

El acto de protesta se desarrolló bajo una fina lluvia - FOTO: J.G.

En este sentido, avisa de que "no hay Gobierno nacional ni entidad supranacional" que pueda "usurpar" la "patria" al pueblo español y, por tanto, llamará a los ciudadanos a gritar 'España existe' en el actual momento de "profunda descomposición y crisis nacional".

La concentración, que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidentes y ante la mirada de una patrulla de la Policía Nacional, ha finalizado con sendos “viva España, viva el Rey”.