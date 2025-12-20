Los mayores de Afundación en Ferrol recaudan 3.000 euros para la Cocina Económica

Las personas voluntarias del Espazo +60 de Afundación en Ferrol han entregado esta mañana un cheque solidario de 3.000 euros a la Cocina Económica de la localidad. Esta cifra es la recaudación obtenida en su tienda solidaria, donde se venden productos de artesanía elaborados por las socias que participan desinteresadamente en el taller solidario del centro durante todo el año.

En el acto de entrega han estado presentes la coordinadora del Espazo +60, Mercedes Garnelo; el tesorero de la Cocina Económica, Julián López; y las propias socias voluntarias. Se trata de una colaboración que se mantiene activa desde el año 2006 y que ya ha conseguido donar más de 60.000 euros en total a la entidad benéfica.

Una iniciativa con casi 20 años de historia

El germen de este proyecto, bautizado como «Mayores solidarios», surgió en 2005. Fue en el taller de manualidades del centro, cuando la profesora propuso a las alumnas confeccionar vendas para los pacientes con lepra del Sanatorio de la Fundación Fontilles de Alicante, que sufrían escasez de material. La idea fue acogida con entusiasmo y sentó las bases para futuras colaboraciones.

Actualmente, el taller solidario está formado por 23 personas con edades comprendidas entre los 65 y los 97 años, coordinadas por Ana Vila. Ellas son las encargadas de elaborar una gran variedad de productos artesanales, como mandiles, complementos de lana, trabajos de patchwork, marcapáginas, bolsos o llaveros.

Creatividad, reciclaje y cooperación

Entre sus creaciones más originales se encuentran las bolsas de compra hechas con paraguas reciclados, un ejemplo del espíritu de la actividad. El taller no solo busca recaudar fondos, sino también promover el desarrollo de hábitos de reciclado, la creatividad y la imaginación, al tiempo que fomenta la solidaridad y la cooperación entre sus participantes.

Esta acción se enmarca dentro del programa «El valor de la experiencia» del Área de Mayores de Afundación. La finalidad de este programa es potenciar el papel activo de los mayores en la sociedad a través del voluntariado y otras actividades que aporten valor a la comunidad.