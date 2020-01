Mato no traslada a los portavoces de la oposición la propuesta de cambio de denominación de la plaza de Armas

Marcha atrás del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que este miércoles asegura que su gobierno trabaja con la idea de cambiar el nombre de la plaza de Armas por el de Concepción Arenal y horas más tarde, en la mañana de este jueves, 9 de enero, no abordaba con los portavoces de la oposición este asunto, tal y como ha trasladado los representantes de PP, Ferrol en Común y BNG a los medios de comunicación.

Así, José Manuel Rey Varela, ha asegurado que “se ha recibido una propuesta formal en torno a actividades que no llegaba ningún componente de carácter urbanístico”, en alusión a actividades sobre Concepción Arenal y Carballo Calero, al dedicarse a este último este año 2020 el Día das Letras galegas.

“Si no hemos recibido ninguna propuesta, no puedo valorar lo que no recibimos”, ha sentenciado el popular, incidiendo en que “la figura de Concepción Arenal nos parece muy relevante, que pensamos que llega un poco tarde para el reconocimiento de su figura durante este año, teniendo en cuenta que dentro de unos días ya se cumple el bicentenario de su nacimiento”, destacando que “aguardamos un amplio consenso y que para ello no hay que buscar políticas estéticas”.

SALIDA AL PASO DE UN RUMOR

El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, aseguró, tras esta junta de portavoces que se celebró desde las 10,00 horas, que Mato les trasladó que “él sale al paso de un rumor, que no tiene otra alternativa, pero que no hay ninguna propuesta en firme y que ni siquiera se pasó por un debate concreto, quedando de manifiesto que no apetece que existan guerras en la ciudad solo por el nombre de una plaza”.

Por último, Iván Rivas, portavoz del grupo municipal del BNG, ha manifestado que “en concreto no sabemos cual es la propuesta que tendría que definir un gobierno, que ahora parece que decide que no es una opción”, en alusión al cambio de denominación de este espació público.