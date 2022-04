Mato se muestra dispuesto a "hablar con todas las fuerzas" para garantizar la "continuidad" en Ferrol

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato Escalona (Ferrol, 1971), defiende su gestión al frente del gobierno de la ciudad a un año de las elecciones municipales de mayo de 2023, cita tras la que se muestra dispuesto a "hablar con todas las fuerzas políticas" para garantizar la "continuidad" si fuese necesario.

En una entrevista concedida a Europa Press cuando se cumplen los tres años de mandato y con la vista puesta en la cita electoral local, el regidor reconoce que la pandemia marcó su periodo al frente del gobierno local pero pone en valor el "haber conseguido normalizar" en este tiempo "la relación institucional con el resto de administraciones públicas" y haberse convertido en "buen interlocutor para conseguir que, de alguna manera, la ciudad pudiese generar empleo y buscar áreas de actividad".

Esta labor, señala, "ha dado como resultado que el astillero de Fene tiene carga de trabajo para los próximos diez años con claridad". Además, celebra que se haya "acelerado lo máximo posible el programa de las fragatas F-110, que ya está en marcha y que va a generar trabajo los próximos diez años en la ciudad".

Asimismo, sostiene que, en este tiempo, se abordaron "proyectos muy importantes que llevaban mucho tiempo pendientes" y que mejoró la relación con el resto de fuerzas políticas municipales. "Yo me comprometí a normalizar la vida pública, a que pudiésemos colaborar en cosas concretas y de alguna manera trabajar conjuntamente tanto con los partidos que tengo a mi derecha como a mi izquierda", destaca el alcalde.

"Lo que he querido poner encima de la mesa es que la ciudad es lo más importante, el bienestar de los ciudadanos. Y, en lo político, son necesarios cada vez más acuerdos", ha incidido Mato, que celebra que se pasase de una etapa en la que "había cuatro o cinco titulares de problemas con la oposición" a que "verdaderamente haya un gobierno y una oposición que colaboren, estable y que trabajen juntos en beneficio de los ciudadanos".

En este punto, defiende la necesidad de que haya una "continuidad" para que "el crecimiento que se está produciendo en los últimos meses" en la ciudad "se mantenga en el tiempo". "Necesitamos ganar población, necesitamos concluir esas infraestructuras que están pendientes y eso requiere tiempo", sostiene.

"SIEMPRE ESTOY DISPUESTO A PACTAR"

Con todo, reconoce que en Ferrol "por desgracia nunca hubo esa continuidad" y se abre a "hablar con todas las fuerzas políticas" para "volver a tener de alguna manera la responsabilidad de seguir gobernando".

"Yo siempre estoy dispuesto a pactar pero ni siquiera ya el gobierno, yo estoy dispuesto a pactar proyectos concretos, presupuestos concretos". "Creo que pactar y dialogar son términos consustánciales a la política y ojalá en muchos proyectos hubiese directamente unanimidad, porque eso supondría que son realmente buenos y que se garantiza su continuidad en el tiempo independientemente de quién gobierna", reflexiona.

En la entrevista concedida a Europa Press, también habla de los asuntos pendientes de la ciudad y avisa de las "carencias" de la ciudad en materia de infraestructuras. Así, tras asegurar que el Ejecutivo estatal "cumplió" con la puesta en marcha de descuentos en la AP-9, sostiene que ya trasladó "en varias ocasiones" tanto al Gobierno de la Xunta como al de España que "ahora lo que toca es abordar la conexión ferroviaria entre Ferrol y el Eje Atlántico y entre Ferrol y la meseta, tanto desde el punto de vista de pasajeros como desde el punto de vista de las mercancías".

Sobre las peticiones a otras administraciones, incide en que el Gobierno central, con quien asegura tener una buena relación, construya el dique cubierto para que Navantia siga siendo un "sostén económico" en Ferrolterra y subraya la necesidad de que la Xunta "ejerza sus competencias en materia industrial". "Porque si algo se ha echado en falta ha sido una política industrial decidida por parte de la Administración autonómica", considera.

UN "DEUDA" PENDIENTE DE FEIJÓO

Además, recuerda que "hace unos meses la Xunta presentó un Pacto de Estado por Ferrol" como una "alternativa industrial para hacer frente a la crisis y critica: "A día de hoy, a pesar de que se lo hemos reclamado en muchas ocasiones, no conocemos todavía qué proyectos tiene la Xunta para Ferrol y su comarca".

Mato considera que, "a estas alturas" no se puede estar con esa "indefinición" y "sin saber si alguno de esos proyectos que dice la Xunta que tiene se van a traducir en algún proyecto real que se pueda materializar en Ferrol". "Yo creo que esas son competencias que tiene que abordar necesariamente la Xunta y es otra de las deudas que deja Feijóo en su marcha para Madrid. Ferrol no puede perder el tiempo y nosotros necesitamos, con toda claridad, saber qué proyectos quiere desarrollar la Xunta en Ferrol", subraya.

Frente a ello, destaca que su gobierno, en el "ámbito de sus competencias municipales" va a tratar de dinamizar la ciudad a todos los niveles. "Por ejemplo, seguir generando actividad en el ámbito del comercio, de la hostelería, el turismo", apunta para asegurar que "incluso yendo más allá de sus competencias" ha propuesto la creación de un clúster de la industria de defensa en la ciudad que permita "aprovechar todos los desarrollos tecnológicos que tienen lugar en este ámbito para trasladarlos al civil", así como la puesta en marcha de un "hub de innovación para el desarrollo de la eólica marina".

EL CONVENIO CON DEFENSA, "ANTES DE FINAL DEL MANDATO"

Además, preguntado por su compromiso de lograr que se cierre el convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa, el alcalde de Ferrol recuerda que se trata de un acuerdo que "lleva encima de la mesa desde los años 90" pero asegura que "se va a cerrar en meses y supondrá la operación urbanística más importante de los últimos años".

"Mi relación con el Gobierno de España y con el Ministerio de Defensa es muy buena. Creo que, sin ninguna duda, eso se puede culminar antes de final de mandato y creo que en los próximos meses veremos avances muy claros en relación con este convenio", subraya.

SITUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL

En la entrevista y cuestionado sobre si las diferencias con el sector próximo a la anterior secretaria xeral local, Beatriz Sestayo, están enterradas después de que el PSOE de Ferrol consiguiese presentar una candidatura única para la asamblea local después de 14 años, incide en la necesidad de "dirigir todos los esfuerzos" a "mejorar la vida de la gente" una vez que el Partido Socialista "llega a las instituciones".

"Creo que estas cuestiones, que son de carácter orgánico, no pueden trasladarse a la labor institucional y, en ese sentido, yo he querido que no solo diésemos un paso al frente, sino que, de alguna manera, fuésemos una agrupación consolidada", expresa.

"El PSOE ha gobernado y gobierna muchísimas instituciones y, desde luego, no trabajamos para ser cada día más fuertes como agrupación política, sino para conseguir tener la confianza de la ciudadanía y, una vez que estamos aquí gobernando, lo lógico es que vayamos todos para tratar de hacerlo lo mejor posible", asegura para defender que la de Ferrol es "una agrupación unida, que trabaja para mejorar la vida de los ciudadanos".

Así, reflexiona sobre que "al final lo importante es seguir teniendo la confianza de la ciudadanía" y considera que "los proyectos que nacen divididos y con polémica nunca tienen tanto respaldo".