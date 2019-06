Mato se compromete ante los operarios de Poligal a pedir soluciones ante el Ministerio de Industria e Igape

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), se ha comprometido ante los trabajadores de Poligal a “llamar hoy mismo tanto al Ministerio de Industrial como al Igape para tratar de avanzar y conseguir que las dos firmas que han mostrado interés en nuestra fabrica puedan venir a la menor brevedad a visitar las instalaciones”.

Así lo ha reseñado el presidente del comité de empresa de la compañía dedicada a la fabricación de film de polipropileno, Rafal Souto (UGT), tras haber mantenido en la mañana de este lunes un encuentro con el nuevo regidor ferrolano, Ángel Mato, en el que también han estado presentes los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), Jorge Suárez (FeC) e Iván Rivas (BNG), celebrada en el salón de plenos y en donde también han estado presente los trabajadores.

Souto ha reseñado que “los trabajadores estamos preocupados tras haber recibido el pasado 12 de junio la carta de despido y que nos obliga a tratar de acelerar los plazos, ya que en unos días estaremos en el paro y con ello ya desligados de la empresa.”

Concentración de los trabajadores de Poligal en la parte trasera del Ayuntamiento de Ferrol

LICENCIA DE UN AÑO

Rafael Souto también ha alertado que la licencia de uso industrial que tienen las instalaciones situadas en el polígono de A Gándara, en Narón (A Coruña) “tiene una vigencia de un año, y a partir de este plazo, pasa a ser comercial”, por lo que ha alertado de que “si empiezan a liquidar va a ser mas costoso que venga luego alguien del mismo sector para poder producir de nuevo”, incidiendo en que la Xunta “estima que se puede abrir el abanico para poder buscar otra alternativa, con otra posibilidad industrial”, y no solo vinculada con el sector del plástico.

El presidente del comité de empresa ha criticado que “tras tres meses de reuniones de la mesa de trabajo con el Igape no hemos logrado nada, no le ponemos ni nombre ni cara a esos dos posibles inversores que dice la Xunta que hay”, mientras que en el caso del Ministerio de Industria. Souto ha reseñado que con respecto a este departamento “no sabemos nada de nada y aguardaremos a la llamada del alcalde a este Ministerio para saber como está este tema, ya que incluso habían quedado en coordinarse con el Igape, pero nada ha acontecido desde el mes de marzo, desde cuando no tenemos ninguna noticia sobre el Ministerio de Industria”, ha reseñado.

Previamente a este encuentro en el interior del Ayuntamiento los trabajadores de Poligal se han concentraron en la parte trasera del edificio municipal.