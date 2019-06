Mato asegura que sigue confiando en que tendrá “un buen gobierno” y que el PSOE será “la columna vertebral"

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha asegurado que “confió en que va a haber un buen gobierno y confió en que ese gobierno tenga un programa de trabajo creíble, que aborde los problemas fundamentales que tienen la ciudadanía y en el que el PSOE tiene que ser la columna vertebral, ya que este es el resultado que nos ha otorgado las urnas”, además de incidir en que “nosotros no vamos a renunciar a esa responsabilidad”.

Así lo ha asegurado el regidor socialista en una nueva visita cursada a dependencias municipales realizada en el mediodía de este jueves, 20 de junio, y acompañado del resto de ediles de su grupo municipal. Y es que cinco días después de ser elegido alcalde de Ferrol, Mato continua teniendo todas la competencias, tras no haber delegado todavía ninguna responsabilidad de gobierno.

En cuanto a las conversaciones para tratar de lograr una coalición , ha destacado que “se van a mantener tal y como estaba previsto, yo no estoy en estas negociaciones y mientras tanto he asumido la firma y estoy con los asuntos urgentes”, aunque ha reseñado que “ahora ya es el momento de intentar abordar esa configuración”, en alusión al gobierno que él presidirá.

BNG

Para este viernes, los integrantes de la comisión negociadora del PSOE se reunirán con los de Ferrol en Común, mientras que Mato ha traslado que “con el BNG estamos manteniendo conversaciones de carácter informal para resolver los asuntos de trámite, pienso que eso se va a seguir manteniendo, con toda naturalidad, y actualmente estamos abordando aspectos en los que necesitamos recabar bastante información”, ha sentenciado.

POLIGAL

A preguntas de los medios de comunicación, sobre si ha realizado alguna gestión ante el Ministerio de Industria para tratar de solucionar el problema de los trabajadores de Poligal, tal y como se comprometió con ellos el pasado lunes, 17 de junio, en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Ferrol, Mato ha trasladado que “ya hice los primeros contactos y he hablado con el Igape y tengo pendiente una llamada con el Ministerio de Industria”. El nuevo regidor ha destacado que “ayer no la pude realizar--por el miércoles--, pero antes de finales de semana les trasladaré a los trabajadores de Poligal la respuesta que me de el Ministerio de Industria, ya que me consta que se dirigieron al Ayuntamiento, pero no he podido ponerme en contacto con ellos por estar toda la mañana haciendo tareas bastante intensas”.

En cuanto a la manifestación que tiene convocada estos trabajadores para este vienes, 21 de junio, con salida a las 19.30 horas desde la avenida de Esteiro, a la altura de la glorieta de González Llanos, Mato ha adelanto que no tiene previsto participar en la misma, ya que “ahora mi papel es otro, el papel institucional que me toca jugar, y mi apoyo ya se lo he trasladado a los trabajadores y ahora no me corresponde estar en la manifestación, sino que hacer el trabajo que me he comprometido”, ha aseverado.