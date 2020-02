Mato asegura que los presupuestos de 2020 son “responsables, realistas y emprendedores”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha asegurado que el proyecto de presupuestos municipales que su gobierno ha elaborado para este año 2020 son “responsables, por atender las necesidades más importantes que tiene Ferrol en cuanto a las propias infraestructuras municipales, realistas, porque se acercan a las deficiencias que tenemos detectado en estos primeros meses y son también emprendedores, ya que pretendemos que mejore todo aquello que se percibe en el día a día, los servicios para las personas, además de ser un desafío que afrontamos con ilusión.”

Dichas manifestaciones las ha realizado el regidor ferrolano en una comparecencia en la mañana de este viernes, en donde ha presentado a grandes rasgos los que son los primeros presupuestos elaborados por su gobierno, tras haber entregado minutos antes una copia a los portavoces de los grupos municipales en la oposición.

Así, la cifra de estas cuentas contempla un montante total de 64.555.454,06 euros, un 14,72% más que las últimas aprobadas, las de 2018, con Jorge Suárez (FeC) en la Alcaldía, aumentando en 8,2 millones de euros, tras quedarse aquellas en algo más de 56 millones de euros.

INVERSIONES

El capítulo de inversiones recoge un montante total de 12.267.500 euros, aumentando en hasta un 86,30% lo consignado hace dos años, en donde el gobierno de Ferrol ha decidido “recurrir al endeudamiento, en lugar de sanear más el Ayuntamiento”, ya que a juicio del alcalde socialista “las administraciones públicas no tienen porque estar completamente saneadas, lo que si tienen que hacer es resolver los problemas de los ciudadanos y esta ciudad tiene mucha capacidad de mejora, queriendo revertir ese ciclo en el que los excedentes redundaban en un Ayuntamiento muy poco endeudado, entendido que con las necesidades que tenemos lo que hay es que revertir esta situación”.

Así, está previsto destinar 2,5 millones de euros en proseguir con los trabajos de rehabilitación del barrio de Recimil, compuesto por más de mil viviendas de titularidad municipal, destinar 1,2 millones de euros para hacer obras de recuperación en el recinto ferial de Punta Arnela, FIMO, además de la construcción de un centro cívico para el barrio de Ultramar, con 600.000 euros, la misma cantidad que se destinará a la rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero, de propiedad municipal, y situada en el barrio de Ferrol Vello.

PROYECTOS

La propuesta económica del Ayuntamiento de Ferrol también recoge la elaboración de hasta treinta proyectos para poder desarrollar actuaciones en distintos puntos del municipio, además de hasta 15,6 millones de euros para servicios y mantenimientos, de los cuales 1,4 millones de euros aparecen consignados para conservaciones de viales, 1,5 en mantenimiento de edificios y 1,3 millones para actuaciones en la zona rural.

También se aumenta de manera considerable la partida para Benestar Social, concretamente el apartado a atención a la dependencia, que crece hasta un 35%.

VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Desde los tres grupos en la oposición, y tras poder contemplar estas cuentas a grandes rasgos, ya han realizado una primera valoración, en donde el grupo mayoritario, el Partido Popular, con doce ediles de una corporación de veinticinco, a través de su portavoz, José Manuel Rey Varela, ha asegurado que estas cuentas “llegan tarde, no han querido contar con nosotros, en donde no se aborda la política fiscal, para que los ferrolanos paguen lo que les corresponde por los servicios que reciben, además de no abordar la necesidad de dotar de más personal al Ayuntamiento, en donde no aparece el convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa ni el saneamiento de la zona rural, así como vender cosas que no van a ser una realidad este año”, por lo que el popular ya ha anunciado que “no tardaremos ocho meses en presentar nuestras propuestas, tal y como ha hecho el gobierno y el lunes comenzaremos con nuestras aportaciones para mejorar este borrador”.

Desde Ferrol en Común, su portavoz, Jorge Suárez, ha criticado “las formas de la presentación de estas cuentas” mientras que el capítulo de inversiones ha detallado que “conociendo los ritmos administrativos estas previsiones son inaplicables en menos de ocho meses, en donde el papel lo aguanta todo y analizaremos con nuestros órganos aquellos proyectos que notamos en falta y aquellos que estimamos que son prescindibles”.

Por último, Iván Rivas, del BNG, ha destacado que “estos presupuestos suponen un avance respecto de la política de austeridad económica desarrollada por PP y Ferrol en Común a lo largo de los últimos ocho años”, siendo por tanto desde su punto de vista positivo que se haya decidido contratar un préstamo para inversiones, aunque ha mostrado “nuestra preocupación de que según los informes que acompañen estas cuentas, se cumplirá con los límites de austeridad presupuestaría, y que supone no ejecutar más del 30% de las nuevas inversiones”.