Más colegios de Ferrol se unen a las críticas en el inicio de curso más atípico

Las AMPAs ( Asociaciones de Madres y Padres) de los colegios reclaman mejoras en este comienzo de curso. Entre las críticas más reiteradas se encuentra la petición de aumento de limpieza, la falta de profesorado, las ratios o el incumplimiento de las distancias de seguridad.

Este miércoles padres y madres del colegio de Esteiro reivindicaban también más espacios cubiertos para que los niños pudiesen tener espacios de espacimiento al aire libre en caso de lluvia. En esta jornada de jueves día 10 de septiembre, cuando se produce el inicio escalonado en Educación Infantil y Primaria, los centros educativos de San Xoán Filgueira y Canido reivindican mejoras.

Además en esta jornada está convocada una huelga de profesores para solicitar más medios. En Ferrol se concentran con el apoyo de sindicatos y la Federación de ANPAS de los centros públicos, a las 11.30 delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol. Critican los abusivos servicios mínimos.

SAN XOAN FILGUEIRA

Las familias que forman parte de la comunidad educativa del CEIP San Xoán de Filgueira argumentan que se han encontrado con un centro con menos medios a pesar de la situación excepcional del momento. Concretamente con cinco profesores menos según informa el ANPA de este centro: una profesora de primaria, dos en infantil, una plaza de PTL y una con perfil específico de inglés en infantil. Explican que de tres a cinco años dos profesoras atenderán a dos grupos en un edificio aislado sin el apoyo que las circunstancias de este curso requieren. También supondrá una mermar en el acompañamiento de los niños y niña de primaria. Solicitan mayor acompañamiento en las entradas y salidas y más limpieza a lo largo de la jornada escolar.

Respecto al personal no docente solicitan la realización de pruebas PCR a todos los trabajadores del centro, la creación de la figura del asesor o inspector sanitario, más contratación de personal de limpieza durante la jornda lectiva. En cuanto a los medios materiales, demandan el arreglo de la cubierta del pabellón, un cierre perimetral y el arreglo de ciertos elementos del edificio de infantil, dotación periódica de máscaras, y aumento del presupuesto del centro (calefacción, señalización, productos de limpieza, gel hidroalcólico...)

CRUCEIRO DE CANIDO

Desde la ANPA del Crucero de Canido reclaman más personal de limpieza en los centros ya que no les parece justo que alumnado y profesorado se encarguen de este trabajo por no ser su función, ni tener la formación necesaria para hacerlo.

Ya que en nuestra escuela no se puede garantizar la distancia de seguridad en ningún caso, reclaman también la obligatoriedad del uso de la máscara en todos los niveles educativos del centro, tanto en la etapa de infantil como de primaria. Introduciendo el aprendizaje de su uso en la programación. La decisión sobre el uso o no de la máscara creen que no debe dejarse en manos de las familias y que la responsabilidad recaiga sobre ellas. Reclaman también que se distribuyan de manera gratuita entre alumnado y personal docente y no docente.

Exterior de CEIP Cruceiro de Canido

Solicitan la dotación de purificadores con filtro HEPA para todas las aulas, como medida extra de protección frente al virus. Y les gustaría que los espacios al aire libre se puedan cubrir en caso de lluvia, demandan que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de cubrir espacios o montar carpas provisionales.

Piden conocer la planificación de la enseñanza no presencial en el caso de tener que prescindir de la enseñanza presencial, y que garanticen que todo el alumnado va a disponer de los medios técnicos necesarios, así como de la formación precisa para mantener el contacto con su clase de referencia y con el trabajo en línea.

Reclaman más personal docente y la posibilidad de utilizar centros o locales municipales para desarrollar actividades lectivas se fuese necesario.