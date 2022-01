Martina Aneiros toma posesión de su nuevo cargo como delegada de la Xunta en Ferrol

La nueva delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, ha tomado en la tarde de este viernes, 28 de enero, posesión de nuevo cargo en un acto que se ha desarrollado desde las 17,30 horas en la sede de la Xunta en la ciudad naval, que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo del Gobierno Gallego, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también se ha dado cita el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, además del vicepresidente del Parlamento de Galicia, Diego Calvo, y e otros representantes del ámbito político.

En su intervención, Feijóo ha detallado que la creación de esta Delegación de la Xunta en Ferrol es fruto de un compromiso ya que “estoy convencido, tras doce años de Gobierno, de que no hemos acertado en el diseño territorial de la representación de la Xunta en Galicia” y que ahora “se cumple un compromiso, para seguir acercándonos a la realidad de Ferrolterra” y que “esta Delegación no nace para comenzar a preocuparnos de los problemas de estas comarcas, en los que llevamos trabajando doce años, sino que nace para garantizar que su cumpla lo prometido con los ciudadanos de este territorio”, ha reseñado.

PACTO DE ESTADO

En su intervención en la sede la Xunta en Ferrol, Núñez Feijóo ha recordado que “hace un año planteamos un Pacto de Estado por Ferrol, que ya está muy manido, pero no me cansaré de repetir esta demanda”, volviendo a criticar que desde el Gobierno del Estado “ni tan siquiera han respondido a la propuesta”.

“Ferrol necesita mejorar y hay que poner a esta ciudad en las décadas de la autoestima”, ha destallado el presidente de la Xunta, y que para ello “vamos a trabajar, sabiendo que la situación no es fácil, porque no es tarea sencilla, tras lustros de deterioro continúo, con una especie de enfermedad crónica que no duele, pero que con el paso de los años te das cuenta de que preocupa”.

La nueva delegada de la Xunta en Ferrol durante su intervención - FOTO: Xunta / David Cabezón

Por su parte, Martina Aneiros, ha agradecido la confianza de Núñez Feijóo para este cargo, ya que “no hay mayor honor que defender los intereses de tu ciudad y de tus vecinos”, además de a su familia y a “todas las personas que me habéis acompañado a lo largo de los últimos años”, en alusión a sus compañeros del grupo municipal del Partido Popular, tanto a los actuales como a los anteriores, ya que Aneiros llevaba desde el año 2009 como edil en el Ayuntamiento de Ferrol.

“Hoy es un día muy especial para mi, pero también para Ferrol, una ciudad a la que le debo todo y a la que trataré de compensar con mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación y mi empeño diario”, ha detallado Aneiros, que también ha reseñado que “desde hoy Ferrol está al nivel del resto de ciudades gallegas”.