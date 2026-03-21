Luma Gómez, Premio de Honra Marisa Soto en la XXX edición de los galardones María Casares

La Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) ha concedido a la actriz ferrolana Luma Gómez el Premio de Honra Marisa Soto de los Premios María Casares 2026, en reconocimiento a una trayectoria ejemplar y a su compromiso sostenido con el desarrollo del teatro gallego.

El galardón, creado en 1997 por la propia AAAG, distingue trayectorias consolidadas y de especial relevancia para el desarrollo de las artes escénicas en Galicia. La presidenta de la asociación, Eva Fórneas, ha destacado que Gómez es “un referente en muchos aspectos”. “Fundó y cofundó tanto esta asociación como compañías teatrales. Siempre ha estado concienciada con la profesión, con los derechos y con las luchas sindicales. Comprometida con el feminismo, con las compañeras y compañeros, nunca ha dejado de dedicarse al teatro”, subrayó Fórneas.

La dirigente añadió que este Premio de Honra llega con la actriz en plena actividad: “Queremos que pueda disfrutar de este reconocimiento cada día, tanto desde el escenario como detrás de los papeles. Luma destaca por su luz, obra propia y actos; es digno de justicia reconocer su predisposición y compromiso”.

Entrega en unos días

La entrega del galardón tendrá lugar el 8 de abril en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña durante la gala de celebración de los XXX Premios de Teatro María Casares, organizados por la AAAG con la colaboración de instituciones como la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello de A Coruña, la Fundación AISGE y Gadisa.

Nacida en Ferrol en 1951, Luma Gómez se inició muy joven en el teatro de la mano de la compañía amateur Teatro Estudio, participando en 1969 en la puesta en escena de Los suplicantes, experiencia que marcó el inicio de su vocación escénica. Poco después se trasladó a Madrid, donde cofundó la compañía Teatro Zoo (1971-1977) y se integró en el movimiento del teatro independiente, participando también en iniciativas clave como la creación de la ATIP o la comisión que impulsó la Seguridad Social del Régimen de Artistas.

En 1977 regresó a Galicia en un momento decisivo para la profesionalización del sector. Participó en los primeros pasos del teatro gallego contemporáneo y, en 1979, fundó junto a Eduardo Alonso la compañía Teatro Andrómena. Ya en los años ochenta, se implicó activamente en la consolidación de las estructuras culturales del país: formó parte del espectáculo fundacional del Centro Dramático Galego, Woyzeck (1984), y fue una de las socias fundadoras de la AAAG (1985).

En 1987, Gómez fundó con Eduardo Alonso Teatro do Noroeste, una de las compañías de referencia del panorama gallego, con la que llevó a escena más de cuarenta montajes. Entre sus primeros trabajos destacan Medea (1987), Galicia S.L. (1988) y Rei Lear (1989), configurando una trayectoria artística sólida, diversa y comprometida.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Luma Gómez ha destacado no solo por su calidad interpretativa, sino también por su firme compromiso con el tejido profesional y asociativo, contribuyendo de manera decisiva a la construcción y dignificación del teatro gallego. Con la concesión de este premio, la AAAG reconoce en Gómez una figura esencial de las artes escénicas de Galicia, cuya labor resulta imprescindible para comprender la evolución y consolidación del sistema teatral autonómico.