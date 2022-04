Los vecinos de la zona rural de Ferrol ven "inaceptable" que el saneamiento no llegue antes del año 2030

El presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol, Manuel Sendón, ha aseguró que es "inaceptable" los plazos que maneja el gobierno municipal para dotar de saneamiento a la zonas no urbanas de este municipio.

En una rueda de prensa ofrecida ante el Ayuntamiento en la mañana de este viernes, 22 de abril, Sendón ha asegurado que la nueva propuesta les fue presentada hace unas semanas por parte del alcalde, Ángel Mato, y responsables de la empresa mixta de aguas, Emafesa.

"Este proyecto de saneamiento que en el año 2015 tenía un presupuesto de 6,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años, pues ahora se nos plantea con un gasto de 10 millones y aumenta el plazo hasta los ocho años", sostiene. "No lo podemos permitir, no podemos ir al 2030 y no podemos espera ocho años a que se haga el saneamiento, por lo que exigimos al alcalde que se ponga las pilas y tome el toro por los cuernos", agrega.

DESBROCES

En cuanto al desbroce y limpieza de cunetas, Sendón también denuncia que "nada se sabe de la promesa de crear una cuadrilla municipal para poder llevar a cabo estos trabajos, uno de los acuerdos al que llegó el gobierno de Ángel Mato con el grupo municipal del BNG para que estos les apoyaran en la aprobación de las cuentas de 2021".

Según el también presidente de la Asociación de vecinos de Covas, "no se ha comprado ni un solo tractor, no se ha iniciado el proceso para contratar a los trabajadores, no se hizo nada de nada". "Ya no se realizaron los desbroces de otoño y nada se sabe de los que tendrían que empezar en mayo", ha sentenciado.