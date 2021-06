Los vecinos de la zona rural de Ferrol protestan por la falta de desbroces y por la programación cultural

La Agrupación de la Zona Rural de Ferrol, ha mostrado su protesta por el reparto de actuaciones concedidas para el año 2021 a las entidades vecinales dentro del programa municipal “Ferrol Escena”.

Consideran que "es lamentable como una vez más, no se tiene en cuenta al tejido asociativo y sobre todo al de la zona rural, pues este año hemos visto como el Departamento de Cultura, cuyo responsable es el Señor Antonio Golpe, ha roto todas las costumbres, establecidas, desde que se creó el programa Ferrol Escena, en el cual tradicionalmente, se le daba a cada entidad solicitante un total de 6 actuaciones anuales, pues este año han sido solamente 5 actuaciones", denuncia Manuel Sendón.

Aseguran no entender cómo en el 2020 la mayoría de las asociaciaciones renunciaron al programa, por la situación de pandemia, ahorrándose el Concello el presupuesto previsto, y este año afean que se dota de menos presupuesto y actuaciones cuando con solo cuatro mil euros más, se podía haber concedido la sexta actuación de este programa cultural.

En la carta apelan directamente al concejal: "Señor Golpe, viendo el magnífico despliegue de actuaciones con las que oferta mes tras mes y a pesar de crisis, a la ciudadanía sobre todo la de la zona urbana, no entendemos que a la Zona Rural, tenga el cuajo de no concederle la sexta actuación, por ello le rogamos, que se preocupe un poco más por la dinamización cultural de la zona Rural no con cuentos, si no con cuentas."

FALTA DE DESBROCES

También hacen una aclaración para que no se ponga en boca de los vecinos de la zona rural declaraciones que no se han dicho en torno a los desbroces.

" Hemos visto como en el último pleno un partido político ha presentado una moción relativa al servicio de rozas de vías y limpieza de cunetas en la cual afirmaba que los vecinos del rural queríamos que los hiciese el Ayuntamiento, es decir con una empresa municipal, y en ningún momento esta agrupación ha optado por esta opción única, lo que si hemos dicho y que es lo que queremos, es que se equiparen los servicios del rural con los del rrbano y entendemos que para prestar un buen servicio, la mejor opción es la de crear cuadrillas permanentes, pero que nos da igual que el servicio sea público o privado, la petición de las cuadrillas permanentes, obedece a que debido a la climatología actual, es sistema que se está empleando actualmente (2 desbroces al año) son insuficientes, al igual que el número de kilómetros de limpieza de cunetas (11 al año)".