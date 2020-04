Los trabajadores de la UTE Tecman-Electrorayma denuncian “incumplimientos”

Los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecman-Electrorayma, encargada del servicio de mantenimiento en los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han denunciado que la dirección ha realizado “incumplimientos” en el convenio colectivo.

Así, a través de un comunicado de la CIG, se asegura que la dirección de la UTE decidió poner en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus 57 empleados por causas de fuerza mayor, no negociado "con la parte social", además de censurar que se preste "un servicio de retén 24 horas al día que no remunera".

Según la central nacionalista se planteó "un calendario que implicaría la entrada y salida de un número determinado de trabajadores del expediente para prestar servicios mínimos de retén".

DISPONIBLES LAS 24 HORAS

De esta manera los empleados aceptan "la realización de estos servicios estando a disposición 24 horas al día vía telefónica y personándose en el centro de trabajo en cuanto son requeridos". El colectivo estimó que se están "ahorrando los salarios y una parte muy importante de las cotizaciones a la Seguridad Social".

Sin embargo, la CIG apuntó que las nóminas del pasado mes de marzo no contemplan "el servicio de retén prestado por los trabajadores y recogido en el convenio colectivo de aplicación".

"La respuesta fue que no hay nada más que el salario diario", replicó el sindicato. En esta línea, observó que no "es la primera vez que esta empresa incumple el convenio, llegando el personal a convocar huelga indefinida por no cumplir el precio de las horas extraordinarias estipulado".

Al mismo tiempo, la central nacionalista recordó que se forzó "la readmisión" de nueve trabajadores a los que su "gerente pretendía despedir".

Pese a sus críticas, aseveró que la plantilla "está atendiendo el retén" para no "poner en problemas un servicio básico para Navantia en esta alerta sanitaria".

Su comité de empresa, conformado por CIG y CCOO, anunció que se "luchará y reclamará la remuneración que correspondiente" y que se "tramitará denuncia ante Inspección de Trabajo".