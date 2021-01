Los trabajadores de Siemens Gamesa en As Somozas rechazan que la planta no sea competitiva

El presidente del comité de empresa de Siemens Gamesa en As Somozas, Sergio López (UGT) ha rechazado que esta planta no sea competitiva, tal y como alega la compañía para su cierre, estimando que “si no es rentable y competitiva es porque no les interesa, en donde incluso en las últimas reuniones que hemos mantenido con la dirección, siempre hemos alertado de que nuestra planta se estaba quedando obsoleta y pequeña para el nuevo mercado de palas de mayor tamaño”, y que desde las administraciones, “tanto Xunta como Ministerio de Industria, se les ofrecía la posibilidad de apoyar la ampliación, de hacer inversiones, y desde el Ayuntamiento con el ofrecimiento del terreno para ampliar, pero han rechazado todo y no han querido recoger este testigo”.

Trabajadores de Siemens Gamesa y Navantia ante el edificio de la Xunta en Ferrol

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante sindical a las puertas del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, a donde han llevado en la mañana de este jueves, 14 de enero, sus protestas los trabajadores por el cierre de esta planta, en donde han estado acompañados por operarios de Navantia en la ría de Ferrol, tanto de la empresa principal como de de las compañías auxiliares, que les han querido de esta manera mostrar su solidaridad.

MESA DE NEGOCIACIÓN

López ha detallado que tienen previsto constituir con la empresa el próximo martes, día 19, en Madrid, por estar también afectada la planta de Cuenca, la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para los 215 trabajadores de la planta de Ferrolterra, toda su plantilla, “y a partir de ahí fijar un calendario de negociación durante un mes”, en donde el representante sindical ha destallado que “nuestro objetivo pasa por mantener la planta abierta, para que se invierta en ella y que se de trabajo para este comarca”.

La movilización se desarrolló durante dos horas en la plaza de España

Una de las reclamaciones de los trabajadores de esta multinacional es que “se recoja en los nuevos concursos para la instalación de nuevos parques eólicos, tanto en Galicia como a nivel estatal, que uno de los condicionantes sea que sus componentes se fabriquen en este territorio”, en donde también Sergio López ha reseñado que “nos consta que tanto la Xunta como el Gobierno central están trabajando codo a codo para tratar de que Siemens Gamesa revierta la decisión que tomó del cierre de la planta de As Somozas”.