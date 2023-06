Los trabajadores de Navantia llevan a las calles de Ferrol y Narón sus movilizaciones

Los trabajadores de Navantia Ferrol han salido este miércoles, 21 de junio, a primera hora de la mañana del astillero, sobre las 8,15 horas, para protagonizar una jornada de movilizaciones con recorrido por algunas de las principales avenidas de Ferrol y Narón (A Coruña) para denunciar la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y plan industrial.

Tras abandonar el recinto industrial, los operarios se han traslado por la avenida de Esteiro, carretera de la Trinchera, para desembocar en el polígono industrial del A Gándara, hacia carretera de Castilla y luego hasta Narón, para llegar hasta Freixeiro.

El portavoz del comité de empresa, Miguel Pol (CCOO), ha detallado que esta nueva protesta se produce “luego de que en día de ayer--en un encuentro en Madrid entre comité intercentros y dirección-- no se pusieran encima de la mesa cuestiones que entendemos primordiales, y que no han aparecido”. El representante sindical ha detallado que “sí han desglosado algunas inversiones, pero no se ha materializado, por ejemplo, la garantía de transformación del astillero, un aumento de la carga de trabajo, que de momento son todo posibilidades”.

Además, Pol ha reseñado que “la Presidencia plantea el plan industrial como una cuestión de que en días tenemos que tenerlo firmado para presentarlo en el último consejo de SEPI”, lo que le ha valido para asegurar que para la parte social “esto es inasumible, sin un debate previo, sin poder analizar con calma los textos que han enviado, y sobre todo, cuando se sustentan en posibilidades únicamente”.

INCUMPLIMIENTO PREVIO

El representante de CCOO ha asegurado que la actual dirección “ya ha incumplido el último plan industrial durante cuatro años y por ello la confianza es muy poca, en donde toda la parte social ha dicho que son insuficientes y está francamente decepcionada” y que además “no hay ninguna organización que esté viendo positivo esta forma de negociar ni este plan industrial” y que “lo único positivo que se puede ver en el plan industrial es que sí que se ve reflejado 1.500 empleos, pero que se sustentan en las posibilidades de contratación, en las posibilidades de facturación y que no especifican en qué centros, en qué áreas y qué se va a recuperar”.

En cuanto al convenio colectivo, “la dirección sigue enrocada en las cuestiones nucleares del convenio colectivo, clasificaciones, incluso está enrocada a la hora de poner un salario en los niveles de los técnicos superiores, que no lo hay ahora mismo”.

Así, el representante del comité de empresa en el astillero de Ferrol ha reseñado que “hay muchas cosas que para nosotros son importantes y que la dirección no está dispuesta a discutir”, y así, lo que están planteando es que “si no se toma una decisión rápidamente, pues se levantará la mesa de negociación, nos levantaremos y nos iremos a después de las elecciones”, detallando que “este es el escenario que nos está planteando la dirección y esta negociación no parece propia de un Gobierno progresista o de una dirección que la ha puesto este Ejecutivo”.

Por último, Pol ha detallado que “tenemos un enfado muy grande con la Delegación del Gobierno por denegarnos un itinerario que teníamos para hoy y que nos prohíbe ir por la autopista, alegando que es peligroso, que es una vía de alta capacidad, que no garantiza la seguridad”, lo que le ha valido para asegurar que ha sido “una barbaridad, ya que ya hemos ido muchísimas veces por autopista, como para que ahora les moleste al actual Gobierno”, ha sentenciado.