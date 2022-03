Los trabajadores del servicio de jardines de Ferrol amenazan con movilizaciones

Los trabajadores del servicio de mantenimiento de jardines advierten que de no mejorarse sus condiciones y firmarse un contrato de manera inmediata, comenzarán movilizaciones en abril.

Desde la sección sindical de la empresa que se encarga del mantenimiento de los jardines de Ferrol ( la UTE San José El Ejidillo) tras reunirse en asamblea recuerdan que el servicio se está prestando sin contrato y sin ninguna regulación laboral aplicable 13 años. Lo que está repercutiendo, alertan en que muchas zonas verdes no se atiendan, que las condiciones de trabajo sean precarias o que la maquinaria esté obsoleta. En el año 2020 los trabajadores consiguieron abrir una mesa de negociación que se cerró con un Acuerdo Laboral y una vigencia de tres años. Hoy dos años después denuncian que el necesario pliego de condiciones técnicas (PCT) no ha sido abordado ni negociado en ninguna Comisión Municipal. Ahora alertan que de no cumplirse el compromiso de alcaldía de tratar este asunto en el pleno de marzo los trabajadores convocarán movilizaciones a partir del día 1 de abril.

Desde la representación de la plantilla solicitarán una reunión con la Junta de Portavoces del Concello de Ferrol, con carácter previo a la convocatoria del próximo pleno.