Los sindicatos CIG, CCOO y UGT convocan una huelga general

Dada la situación de emergencia social y económica que están padeciendo las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, los sindicatos CIG, CCOO y UGT han tomado la decisión de hacer un llamamiento a toda la clase trabajadora y la ciudadanía, a secundar una jornada de huelga general que se convoca para el próximo 25 de febrero.



Argumentan desde la parte social que "son los propios acontecimientos los que nos llevan a esta convocatoria, acontecimientos de los cuales veníamos alertando, y mismo denunciando a través de movilizaciones como la cadena humana del pasado día 17"

Creen que sus análisis se están cumpliendo tras el anuncio de cierre de Endesa y de Siemens Gamesa; tras la falta de carga de trabajo en el naval y del cierre continuo de empresas y negocios. También aluden a la pérdida de puestos de trabajo y de recursos económicos y sociales.

Ante esta situación consideran que " se necesitan soluciones urgentes, y éstas existen y además están mas que discutidas y plasmadas en cientos de documentos, por lo tanto está en el tejado, tanto del gobierno gallego como del gobierno central ponerlas en marcha".

El comunicado remitido este miércoles continúa diciendo que: " Esa es nuestra exigencia, no caben más demoras, no caben más debates estériles, sólo cabe actuar, y eso y lo que demandamos, carga de trabajo para el naval, una transición ecológica justa, sin pérdida de puestos de trabajo, proyectos de energías renovables que lleven acompañados proyectos industriales, infraestructuras que nos deben desde hace décadas, inversiones que atarían proyectos industriales, un plan integral de la ría que haga revivir el sector marisquero, así como el apoyo la los servicios públicos ( sanidad) etc. Los sindicatos lo tenemos claro, no vamos a parar hasta tener hechos concretos, se acabó el tiempo de las promesas y de las milongas".

Finalizan diciendo que no están dispuestos a asumir "que nuestras comarcas mueran por inanición, no sin pelearlo" y que por todos estos motivos expuestos hacen un llamamiento a la huegal general, una herramienta que consideran dura pero necesaria ya que " nos jugamos el existir o no exigir, nos jugamos poder compartir la vida con nuestros hijos s y vecios o asumir que tienen que emigrar, nos jugamos un derecho fundamental, poder vivir y trabajar dignamente en nuestra tierra, y como tal derecho tenemos que defenderlo".