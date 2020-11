Los profesionales de la hostelería lanzan un "SOS" ante la situación del sector en Ferrolterra

Vídeo Concentración de los hosteleros en la plaza de Armas de Ferrol

Unos 200 empresarios y trabajadores del sector de la hostelería en Ferrolterra se han concentrado en el mediodía de este domingo, 1 de noviembre, en la plaza de Armas de Ferrol para lanzar un mensaje de auxilio para un sector que “está agonizando, en donde sin ingresos estamos pagando los gastos de nuestros negocios, como alquiler, hipoteca, agua, luz o contribución, en una situación que es insostenible, ya que nos levantamos por la mañana para perder dinero, en donde es necesario dar un golpe encima de la mesa y plantearnos esto con mucha más seriedad”.

Así lo ha traslado Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de empresarios de hostelería de Ferrol y comarcas, al término de la concentración, convocada a través de las redes sociales bajo el hashtag “#ONosUnimosONosHundimos”, y que ha sido coreada por los participantes tras haber guardado quince minutos de silencio en la céntrica plaza del barrio de A Magdalena.

LOS PRIMEROS EN CERRAR

Vázquez ha criticado que las autoridades decidan que “cada vez que hay un rebrote lo primero que hacen es cerrar los bares y lo que necesitamos es apoyo, ya que estamos en una situación muy crítica, en donde las decisiones que se están tomando de un día para otro nos están haciendo mucho daño”.

El empresario de hostelería ha reseñado que “ya nos hemos cargado la Navidad por adelantado, sabemos que vamos a llegar a fin de año más pobres, lo que queremos es llegar vivos, algo que necesitan nuestro negocios y empleados”.

APOYO POLÍTICO

El presidente de la Asociación de empresarios de hostelería de Ferrol y comarcas ha realizado un llamamiento a la clase política, “para poder reunirnos con ellos y que entiendan nuestra situación, que se puedan repetir ayudas como las que tuvimos en un primer momento, en donde el ocio nocturno está en peligro”, reclamando menos improvisación, además de posicionarse a favor de que “casi es mejor cerrar todo durante quince días, que continuar con las normas que aparecen cada día y sin contar con ellas”.

Según Emilio Vázquez, entre Ferrol y comarca puede existir “unos 800 locales de hostelería”.

Además, con las nuevas normas que entraron en vigor este domingo en los municipios de Ferrol, Narón, Fene y Neda, en los bares y cafeterías no pueden servir en el interior de los negocios, solo en terraza, y limitada al 50%, mientras que los restaurantes también tienen limitado al 50% su aforo y solo puede servir comidas a un máximo de cinco personas por mesa, teniendo que ser además convivientes.

“ESTO ES UN SIN VIVIR”

Uno de los hosteleros que ha convocado esta concentración a través de las redes sociales, Pablo Cabrera, ha trasladado que “nos asfixian, no nos dejan trabajar, esto es un sin vivir y no podemos continuar con esta situación, de normas que llegan sin contar y así vamos a cerrar todos, la noche, hosteleros, restaurantes, en donde me ha sorprendido el gran seguimiento de la convocatoria”.

Propietario de una cervecería en la calle Magdalena, que tomó en diciembre las riendas del negocio, Cabrera ha detallado que “nosotros no queremos ayudas, pero si no nos dejan trabajar no podemos pagar las facturas y los impuestos, entonces se va a ir todo al garete, como un dominó, esto es un drama”, ha sentenciado.