Los presupuestos de la Xunta para 2023 recogen ocho millones de euros para la VAC de la Costa Norte

Los Presupuestos de la Xunta para el próximo año 2023 recogen una reserva de ocho millones de euros para ejecutar trabajos en el tramo San Sadurniño-Sanguieira de la Vía de Alta Capacidad de la Costa Norte, para un nuevo tramo de siete kilómetros y medio, que se enlazarán con la autovía AG-64.

Así lo aseguró José Manuel Rey Varela, diputado autonómico del Partido Popular, asegurando que ya aparecen comprometidas partidas para los próximos años, “hasta el 2026, concretamente hasta los 43 millones de euros, a razón de cinco millones de euros en 2024, 15 en 2025 y cinco millones en 2026, para hacer posible esta vía que enlazará en el futuro a Ferrol con la localidad lucense de San Cibrao”.

Además, Rey Varela destacó otra importante inversión destinada a mejorar la movilidad en Ferrolterra y Ortegal como es la segunda fase de la AC-862. Una partida de cuatro millones de euros en el 2023, cinco millones para el 2024 y otros cinco millones en 2025.

Este otoño está prevista la finalización de la primera fase de la AC-862 San Sadurniño-Campo do Hospital y se prevé licitar la segunda Campo do Hospital-Ponte de Mera, en total casi 14 millones de euros. “Con esta actuación se pretende completar el acondicionamiento de la AC-862 como eje de comunicación Ferrol-Ortigueira, dando continuidad a la primera fase en el tramo de 18 kilómetos entre San Sadurniño y el Campo do Hospital”, aseguró.