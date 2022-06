Los prefijos a los que no debes devolver la llamada

SI tienes una llamada perdida desde un número extranjero y dudas si contestar, no la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el #TimoLlamadaPerdida, aconseja la Policía Nacional en sus redes sociales.Consiste en que un grupo de estafadores realiza llamadas de corta duración de tiempo a multitud de teléfonos consiguiendo que no puedas contestar en la primera llamada recibida.Al ver una llamada perdida y llamas a ese numero tarificaría por una tarifa especial cuyo importe sería para los estafadores.

Para evitar que te estafen, los cuerpos de seguridad alertan sobre cuatro prefijos diferentes.Proceden de Albania (+355), Costa de Margil (+225), Ghana (+233) y Nigeria (+234).No devuelvas las llamadas perdidas de estos prefijos. Te cobrarán una tarificación especial.

pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) June 6, 2022