Los percebeiros de Ferrol denuncian que los bateeiros causan daños en los bancos que ellos explotan

La patrona mayor de la Cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño, ha denunciado que la recolección de mejilla por parte de lo bateeiros en los bancos marisqueros que utilizan los percebieros motiva “daños en las rocas” y además que de esta manera “los percebes se puedan reproducir y crecer con normalidad”.

En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este viernes, 20 de mayo, en el Ayuntamiento de Ferrol, Maroño, que ha ejercido como portavoz de los percebeiros, ha reclamado “que se establezcan medidas que permitan compatibilizar las dos actividades extractivas”, y además se ha desmarcó de los actos vandálicos de los que se quiso culpar por parte de los baateiros.

“El problema radica en que la Consellería do Mar vedó zonas en las Rías Baixas para la extracción de la mejilla por parte de los bateeiros y deja la zona de Ferrol como libre para esta actividad, sin ningún tipo de medida de control”, en donde ha destacado que “los percebeiros no quieren ser ellos los que extraigan la mejilla, quieren que lo sigan haciendo los bateeiros, lo que hay que hacer es compatibilizar las actividades y que la recogida de la mejilla no dañe los bancos de percebes de la zona”, ha detallado.

CUIDADOS

Según Maroño “lo que no puede ser es que Ferrol tenga vedada una zona de extracción de percebe por épocas del año, estar cuidando esa zona para dejar crecer los percebes, que tengan un buen tamaño y que vengan a por la mejilla sin hacer ningún tipo de distinción, entrando en las piedras y arrasando con todo lo que está fijado en ellas”, asegurando que “el percebe tiene momentos de reproducción y al recoger la mejilla dejan las piedras limpias, impidiendo que crezca”.

Es por ello, que desde la Cofradía de Ferrol se pide que “se establezcan puntos de control para la extracción de la mejilla, que en la actualidad no existe ningún tipo de control, ni sobre sobre las cantidades ni tamaños ni nada”.

Esta misma tesis fue apoyada por el biólogo de la Cofradía de Ferrol, Félix Cerqueira, que ha detallado que “es preciso tener un control y saber que cantidad de mejilla se extrae” y que “este año, en esta zona, padecemos un efecto llamado sobre nuestro tramo de costa que generó malestar de los percebeiros por la intensidad extractiva de mejilla, en donde se está arrasando toda la comunidad, toda la fauna y flora que vive en las rocas, absolutamente toda”.

MOCIÓN

Ante esta situación en las costas de Ferrol, el grupo municipal del BNG ha presentado una moción al pleno de esta ciudad en la que se “exige a la Consellería do Mar la regularización de la actividad de extracción de la mejilla, con el fin de compatibilizar esta actividad con la de la extracción del percebe en las costas de Ferrolterra”, tal y como ha detallado su portavoz municipal, Iván Rivas.

El portavoz nacionalista ha detallado que “hace falta poner una solución a un problema, ya que se está poniendo en riesgo la actividad del sector percebeiro que actualmente ocupa a unas 100 personas de la Cofradía de Ferrol” que trabajan en la zona que va desde el puerto exterior de Caneliñas, en el cabo Prioriño, hasta el faro de Meirás, ya en el municipio de Valdoviño.