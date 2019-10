Los municipios del norte de A Coruña y Lugo demandan soluciones ante la situación de “emergencia industrial”

Alcaldes y representantes de 25 municipios del norte de las provincias de A Coruña y Lugo han firmado en el mediodía de este lunes una declaración institucional en el Ayuntamiento de Ferrol para demandar soluciones “ante la circunstancia que se está viviendo de emergencia industrial”, debido a la situación que están atravesando empresas como “Endesa, Alcoa, Navantia, Siemens-Gamesa, Poligal o Reganosa” y que está “arrastrando a miles de trabajadores y al tejido empresarial vinculado con el sector industrial”.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, “instan con urgencia a las administraciones con competencia en industria, Ministerio de Industria y a la Consellería de Economía, Empleo e Industria a acometer una iniciativa conjunta de reactivación económica y captación industrial en estas comarcas”, en donde para trasladar esta problemática han solicitado “las correspondientes entrevistas con los ministerios de Industria y Fomento, y con las consellerias de Economía, Empleo e Industria, además de con la de Infraestructuras y Movilidad”.

PARTICIPANTES

En la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Ferrol se han dado cita alcaldes o responsables de gobierno de los municipios coruñeses de As Pontes, Pontedeume, Neda, Mugardos, Ortigueira, Cedeira, Cerdido, A Capela, As Somozas, San Sadurniño, Fene, Cariño, Valdoviño, Moeche, Cabanas, Ares, Narón, Miño, Monfero y Mañon, además de los lucenses de Xermade, Vilalba y Viveiro.

Tras el encuentro, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE), ha asegurado que este acto ha sido para “poder levantar la mano para que las distintas administraciones competentes se fijen en lo que está sucediendo desde A Mariña lucense hasta Ferrolterra, Eume y Ortegal, pasando por A Terra Chá”.

Por su parte, el alcalde de As Pontes de García Rodríguez, Valentín González Formoso (PSOE) ha asegurado que “hoy es un día histórico porque nunca se ha logrado reunir a tantos alcaldes colindantes, para alzar una voz y clamar por una reactivación industrial en unas comarcas que tienen unos riesgos muy serios”.

Así, ha destacado que “en los próximos dos años no habrá carga de trabajo para las auxiliares del sector naval, en donde Reganosa está siendo cuestionada, Megasa está sometida a la presión del coste energético, Siemens-Gamesa deja en el aire una posible deslocalización hacía Portugal, una comarca que ha visto el cierre de Poligal, de Elinco o de hace dos años de Conservas La Jira, en Cariño o que el sector de la pizarra en el Ortegal ha perdido también últimamente a unos 150 trabajadores”.

COMPETENCIAS

González Formoso ha detallado que “este llamamiento es a las dos administraciones que tienen competencias, como son el Ministerio de Industria, que tiene que implicarse en dar salidas urgentes a día de hoy a la central térmica de Endesa en As Pontes y Alcoa en A Mariña, en donde además la Xunta, a través de la Conselleira de Industria, también se tiene que implicar”.

El también presidente de la Diputación de A Coruña ha destallado que esta iniciativa “es de todos los partidos políticos, no va ni contra Feijóo ni contra Pedro Sánchez, es un grito de auxilio industrial de una comarca que es la segunda en el ámbito industrial más importante de Galicia y que necesita urgentemente que visualicemos opciones e iniciativas”.

COMBUSTIBLES ALTERNATIVAS

González Formoso ha detallado que “las pruebas realizadas por la propia Endesa este verano, con combustibles alternativos al carbón, confirmar que es viable, que además no generan CO 2 y que no generan tampoco ningún conflicto” por lo que ha abogado por poder utilizar esta alternativa “en una comarca que es netamente forestal y que es capaz de generar madera para otras industrias de otro mayor porte”, en alusión a las plantas de celulosa.

Por último, González Formoso ha asegurado que a esta situación se han llegado “por culpa de todos”, en alusión a los partidos políticos ya que “ahora mismo tenemos un comisario europeo que es uno de los orígenes del problema y que es del Partido Popular y tenemos un presidente del Gobierno que es el origen del problema también y pertenece al Partido Socialista y una ministra que es socialista”, lo que le ha llevado a decir que “el problema es compartido” y así ha instado a todos “a buscar soluciones, que las hay, y que es además lo que demanda la ciudadanía”.