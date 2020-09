Los mariscadores instan a la Xunta y Gobierno a buscar una solución para poder acceder a las ayudas

La patrona mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño, ha demandado soluciones para el colectivo que ella representa, sobre todo para los mariscadores dedicados a la recolección de la almeja, “tras la aparición del parásito perkinsus, que ha dejado la ría sin marisco y ante la falta de soluciones por parte de la Consellería do Mar y del Instituto Social de la Marina (ISM)”, ya que “no nos queda otra solución que la protesta para reclamar el poder llevarnos algo para nuestras casas”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Maraño durante la concentración que han realizado en el mediodía de este jueves, 10 de septiembre, ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, en donde se han dado cita también socios de las cofradías Santiago Apóstol de Barallobre, en Fene , y de Mugardos, que comparten zona de trabajo en la ría de Ferrol.

“Seguimos buscando una solución para la ría, no desistimos a que nos maten y acaben con nuestro trabajo, queremos tener futuro”, en donde Maroño ha detallado que “seguimos buscando ese paro biológico o cese de actividad, y no puede ser posible el que alguien haya redactado una ley de esta forma, en donde de aplicarlo como está se quedarían más de la mitad de los asociados fuera de las prestaciones, cuando aquí lo que realmente tenemos es un grave problema, en donde no pueden pasarse la pelota entre las Administraciones”.

SIN PRODUCTO

Isabel Maroño ha detallado que en la actualidad de su cofradía en las aguas de la ría de Ferrol hay trabajando “unos 70 o 80 personas a lo máximo en la recolección de la almeja, cuando hace tres años eran tranquilamente unos 150 los mariscadores, en donde es imposible llegar al tope, que es inviable”.

El patrón mayor de la Cofradía Santiago Apóstol de Barallobre, Jorge López, ha destallado que en caso de acogerse a un paro biológico y cesa de actividad “solo podrían entrar muy pocos socios, ya que en el primero de los casos solo entraría el 5% de cada cofradía, mientras que en el caso del cese de la actividad, con la normativa que nos ponen, nos pasa lo mismo, con lo que se quedan fuera muchos socios, algo a lo que no estamos dispuestos”.

López ha detallado que “aquí se nos das dos posibilidades, como son irnos todos para casa, sin ninguna prestación, por el cese definitivo de la actividad, o que la conselleira do Mar mire por nosotros, en donde en vez de tanta promesa, que se vean más hechos”, ha sentenciado.