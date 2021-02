Los hosteleros y autónomos de Ferrol se vuelven a manifestar para demandar “un rescate”

Hosteleros y autónomos de Ferrol se han vuelto a manifestar un miércoles más por las calles de esta ciudad para demandar “un rescate, ya que nosotros no cerramos nuestros negocios, nos los ha cerrado el Gobierno, sin ningún tipo de alternativa, pagado el 100% de los impuestos y sin beneficios”, tal y ha asegurado uno de los portavoces de “Hostaleiros e Autónomos Ferrolterra” (H.A.F), Serxio Perille, a la salida de esta movilización, que se ha desarrollado desde las 12,15 horas, partiendo de la plaza de España y finalizando, tras recorrer varias calles del barrio de A Magdalena, en la plaza de Armas, ante el Ayuntamiento de Ferrol.

Además, antes de iniciar la marcha, muchos de los participantes ha entregado alimentos no perecederos que posteriormente han sido donados a la Cocina Económica de Ferrol, institución de la que los autónomos y hostelero han alabado su trabajo.

SIN ALTERNATIVA

“Ya vamos a hacer un año que si abrimos con restricciones, con el 30%, que si solo en terraza o si cerramos todo el día, y andan jugando con nosotros de un día para otro sin ningún tipo de alternativa”, ha destallado Perille, al mismo tiempo que ha incidido en que “todo ello, a pesar de lo que dicen los políticos, sin ningún tipo de ingreso y pagando todos los impuestos”, lo que le ha llevado a asegurar que “esto es insostenible”.

A preguntas de los medios de comunicación, sobre si estiman que deberían de acudir a la justicia para reabrir sus negocios, Perille ha destacado que “se que es una posibilidad que desde algunas asociaciones barajan”, aunque ha detallado que desde su punto de vista lo normal sería que “los políticos son los que tienen que darnos una solución”.

Otra de las integrantes de este colectivo Azucena Rico, ha detallado que esta situación ya ha provocado que “estemos hablando de un 40% de negocios que ha cerrado y que con estas medidas es evidente que serán muchos más cuanto más tiempo pase”. Rico, que es copropietaria de un negocio de ocio nocturno, ha manifestado que “las ayudas no llegan, los políticos las venden, pero el 70% de las ayudas que están pagadas son de las que aprobaron, pero hay mucha gente que no tiene acceso a estas aportaciones por las limitaciones que ponen, entonces los negocios acabarán cerrando y la gente comiendo en la Cocina Económica, los que no tengan familia ni manera de subsistir, porque tras un año, por muchos ahorros que tengas, estos se van acabando”, ha sentenciado.