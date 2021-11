Los grupos municipales critican a Mato por no reabrir los locales de ensayo de Ferrol

La concejala del Grupo Popular de Ferrol, Maica García, ha lamentado que, una vez más, Ángel Mato se niegue a cumplir un acuerdo plenario ninguneando a la corporación y también, en este caso, al colectivo afectado que son las más de 100 personas que utilizan los locales municipales de ensayo. Recuerdan los populares que la corporación local aprobó por unanimidad una moción el pasado 4 de noviembre instando a la reapertura inmediata de estos locales que siguen cerrados "porque Mato no tiene interés en abrirlos". No le cuesta levantar la mano en el pleno y quedar bien con los jóvenes afectados y luego se marcha a su despacho y no hace nada”, afirman los populares.

Al parecer Ángel Mato prometió que en dos semanas el asunto estaría solucionado y a día de hoy los locales de ensayo siguen vacíos.

Maica García recordó que los locales de ensayo llevan funcionando de manera ininterrumpida desde el año 2008 y en la actualidad 20 grupos utilizan estos espacios municipales, cerrados desde hace un año "por la falta de gestión del gobierno de Mato, un gobierno desbordado".

FERROL EN COMÚN

Por su parte el grupo municipal de FeC demanda también una solución inmediata. Recuderdan que el pasado viernes tuvo lugar un Comisión de Cultura y que en el orden del día no apareció ningún punto relativo a este contrato menor de los locales de ensayo, cuestión que tuvo que ser preguntada por los grupos de la oposición.

Desde FeC recuerdan que casi todos los servicios del Ayuntamiento que se prestan a día de hoy se encuentran sin contrato, y creen que este asunto es una cuestión de voluntad política y que se está demostrando que los locales de ensayo no son una prioridad política para el gobierno de Ángel Mato.

También apelan a la trabajadora que está a cargo de los locales de ensayo, aseguran que esta situación está repercutiendo negativamente en su vida y futuro laboral.

Insisten en la necesidad de una solución inmediata y rápida como la que se acordó en el Pleno por todos los grupos municipales con la que se pueda restabelcer un servicio que se venía prestando desde hace más de 12 años y que tiene una gran importancia en la vida cultural de la ciudad. Recordando también otro de los compromisos que se aprobaron en el Pleno relativos a respetar la continuidad de los locales de ensayo tras el derribo de la nave provisional del comprado de la Magdalena.