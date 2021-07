Los concellos de Ferrol, As Pontes, Cariño y Ortigueira suben al nivel alto de restricciones

En rueda de prensa para informó de las decisiones de la reunión del comité clínico de este pasado martes, en la que ha incidido en que 112 municipios estarán desde este sábado en nivel máximo y 48 en alto, entre ellos las siete grandes ciudades gallegas.

En este nivel alto se sitúan los concellos de Ferrol, As Pontes, Cariño y Ortigueira. En este nivel están prohibidas las reuniones de convivientes entre la 1.00 y las 6.00 horas. En la hostelería los aforos se mantienen igual: 50% en interior y 50% en exterior pero con la necesidad de presentar un certificado de vacunación completo o bien un prueba negativa. Además el ocio nocturno sólo podría abrir en las terrazas con un aforo del 50% y con el pertinente certificado. Los límites de reuniones se mantienen en 10 personas en exteriores y 6 en interiores.

En nivel medio se sitúan los concellos de A Capela, Cedeira, Narón, Pontedeume y Valdoviño. Aquí las reuniones entre no convivientes no estarán permitidas entre las 3.00 y las 6.00 horas. En la hostelería no serán necesarios los certificados de vacunación o pruebas COVID negativa, pero los aforos se reducen en terrazas al 50%, al igual que en el interior. El ocio nocturno puede abrir con aforos del 50% en interior y 100 en terraza con la obligación de presentar los certificados.

Bajan a nivel medio bajo en el que están el resto de los ayuntamientos de nuestras comarcas, los concellos de Fene y Mugardos, hasta ahora en el nivel medio.

Los cambios se harán efectivos en la noche del viernes al sábado.

El conselleiro ha admitido que la situación "es mala", ha puntualizado que desde la medianoche de este viernes al sábado habrá 52 municipios en nivel medio y 202 en nivel medio-bajo.